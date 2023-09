Kvaratskhelia bussa alla porta di De Laurentiis: fatta una richiesta al Napoli!

Il georgiano finalmente ritorna a disposizione di mister Garcia, in attesa del ritorno anche del gol, l’agente richiede un incontro con il presidente De Laurentiis.

Un inizio non scoppiettante per la stella con il 77 dietro la schiena, complice un infortunio che lo ha tenuto ai box, non si è ancora visto a pieno delle sue energie. Oltre il meraviglioso assist a Di Lorenzo per la reta contro il Sassuolo, Kvara non ha inciso nell’ultima di campionato persa a favore della Lazio. Sostituito al sessantesimo perché non è ancora in condizione e purtroppo anche per qualche errore di troppo durante il match.

Stipendio tra i più bassi al Napoli, Kvaratskhelia chiede un nuovo contratto

Come riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il procuratore del georgiano è in città da giorni, in attesa di un incontro con il presidente De Laurentis. L’entourage del giocatore, chiede un maxi rinnovo contrattuale per il proprio assistito, richiesta figlia anche delle prestazione della scorsa stagione di Kvaratskhelia.

Il Mattino tranquillizza i tifosi del Napoli, vista la scadenza nel 2027 del contratto del georgiano. Per la società non c’è fretta e non ci sono problemi nell’immediato. Il rinnovo è sicuramente però un nodo da sciogliere e tra le priorità del Napoli e la sua dirigenza, anche in virtù del fatto che attualmente quello di Kvaratskhelia risulta essere uno degli ingaggi più bassi dell’intera squadra.

Intanto, il talento georgiano è ritornato a casa per giocare con la sua nazionale, cercando di ritrovare condizione e gol da mettere al servizio anche del Napoli al ritorno dopo la sosta.