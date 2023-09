“Ho rifiutato il Liverpool per il Napoli”: l’annuncio di mercato fa impazzire i tifosi

Le parole rilasciate dall’azzurro nella giornata odierna, con il retroscena di mercato capace di far impazzire tutti i tifosi del Napoli.

Una situazione ormai anomala ha contraddistinto la città di Napoli negli ultimi giorni, a seguito della sconfitta patita contro la Lazio. La seconda dipartita consecutiva contro il club di Maurizio Sarri al Maradona è infatti costato il primato in Serie A ai Campioni d’Italia il primato in classifica dopo oltre un anno ai vertici della Lega. Numerosi strascichi hanno quindi accompagnato i partenopei nei giorni post-match, leggermente enfatizzati dalla sosta Nazionali cominciata da poco e che lascerà a Garcia e soci tempo di riflettere sul risultato nelle prossime due settimane.

Nonostante tutto questo però, non hanno tardato ad arrivare news inerenti al Napoli. Queste, provenienti soprattutto dai ritiri delle varie Nazioni, con i primi summit di Luciano Spalletti sulla panchina dell’Italia inerenti agli azzurri Rapsadori e Di Lorenzo. Il tutto è stato quindi arricchito da numerose interviste in casa Nazionali, con Lobotka ed Olivera protagonisti di alcune dichiarazioni anche inerenti al Napoli. Infine, il neo acquisto Jesper Lindstrom ha ulteriormente amplificato l’affetto e l’attesa dei tifosi azzurri nei suoi confronti, grazie alle ultime dichiarazioni rilasciate ad un portale danese.

Lindstrom pazzo del Napoli, le parole fanno impazzire i partenopei

Ha avuto subito modo di debuttare in maglia azzurra Jesper Lindstrom, vero super colpo di mercato del Napoli proveniente dal Francoforte. Colui che a tutti gli effetti prenderà il posto dell’ormai ex Lozano non ha però brillato nei minuti a lui concessi contro la Lazio, risentendo della scarna prestazione dell’intera squadra. L’esterno ha però ben presto avuto modo di farsi perdonare dai propri nuovi tifosi, tramite alcune dichiarazioni rilasciate al portale danese Tipsbladet. Fra esse, una super indiscrezione di mercato, con un top-club sulle tracce di Lindstrom a cui il diretto interessato avrebbe preferito proprio il Napoli.

Il top-player della Danimarca ha infatti rivelato che anche il Liverpool ha tentato l’affondo nei propri confronti, spinto dai numeri totalizzati in Bundesliga la scorsa stagione nonché dalla duttilità del calciatore. Queste però le parole di Lindstrom sull’argomento: “Mi voleva il Liverpool, la squadra per cui tifo, ed ammetto di averci pensato su. Alla fine però ho scelto il Napoli, uno dei migliori club al mondo e che mi ha promesso molte più chances di giocare“.

Dichiarazioni super da parte del nuovo attaccante del Napoli, che hanno letteralmente fatto impazzire i tifosi del club di Garcia che ora ripongono ancor più fiducia nel top-player danese.