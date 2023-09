“Deve giocare di più”, il tecnico duro verso Garcia

Arriva il forte appello nei confronti del Napoli, da parte del Commissario Tecnico di uno degli azzurri convocati in Nazionale.

Non è un segreto che fra i vicoli e le piazze di Napoli, da ormai un paio di giorni, il principale argomento di discussione sia diventato la prestazione degli azzurri contro la Lazio di Maurizio Sarri. Una squadra strana quella vista in campo nella sfida ai capitolini, perfetta nei primi 30 minuti e sgretolatasi dopo la rete di Luis Alberto, incapace quindi di sfruttare l’immediato pareggio di Zielinski e le due reti annullate agli avversari. I passaggi sbagliati, la mancanza di idee, i pochi lanci per Osimhen ed il discusso cambio Kvaratskhelia-Raspadori hanno però rappresentato solo la punta dell’iceberg.

Parecchie colpe sono infatti state attribuite alla fase difensiva degli uomini di Garcia, scarichi, senza mordente ed all’apparenza stanchi. Ha dunque ben presto trovato modo di ergere nuovamente il caso Natan, con il brasiliano ancora una volta alle spalle del connazionale Juan Jesus nelle gerarchie. Le prestazioni altalenanti dell’ex Roma hanno però spinto i tifosi ad invocare a gran voce l’impiego del nuovo acquisto, che potrebbe fare il proprio debutto contro il Genoa.

Nel frattempo, una voce fuori dal coro si è unita alla discussione, lanciando un appello deciso nei confronti del Napoli direttamente dal ritiro della Nazionale.

“Ostigard deve giocare”, l’appello del CT norvegese

Il nome di Natan è ormai sulla bocca di tutti i tifosi del Napoli. I tifosi azzurri ne chiedono infatti l’impegno al posto di Juan Jesus, dimenticando però di un altro membro della rosa pronto a scalpitare. In questo clima spunta infatti anche il nome di Leo Ostigard, quasi mai preso in considerazione per un posto da titolare nell’ultimo periodo nascosto appunto dai due compagni brasiliani. Alla terza stagione in Serie A, fra club campano e Genoa, il norvegese avrebbe infatti raggiunto la maturità necessaria per strappare un posto nell’undici iniziale, seppur Garcia lo abbia impegnato solo contro il Frosinone e per giunta da mediano.

Ecco dunque giungere il disperato appello da parte di Stake Solbakken, tecnico della Norvegia intervenuto proprio dal ritiro della Nazionale nordeuropea. “Ostigard giocherà dal primo minuto contro la Giordania“, l’annuncio del Commissario Tecnico, che ha poi criticato la gestione del ragazzo in quel di Napoli. “Ha bisogno di giocare. Sapevamo che alcuni dei nostri non avrebbero trovato spazio, eppure la sua situazione mi ha sorpreso“, in riferimento al poco minutaggio del centrale in campionato nonostante le numerose apparizioni pre-stagionali.

Dichiarazioni forti, che contribuiscono dunque a riportare anche il nome di Ostigard fra quelli di Natan e Juan Jesus per un posto da titolare. E chissà che proprio tale avvenimento possa convincere Garcia a puntare maggiormente sul norvegese.