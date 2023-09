Dal Napoli al Galatasaray, è tutto fatto: in arrivo la firma sul contratto

In Turchia il mercato è ancora aperto e i le big del campionato sono ancora alla ricerca di innesti. Adesso è tutto pronto per il suo approdo dal Napoli al Galatasaray.

Il calciomercato in Italia si è concluso da pochissimi giorni. Le rose a disposizione degli allenatori rimarranno immutate almeno fino a gennaio quando riaprirà la sessione invernale di riparazione. Dopo la sconfitta contro la Lazio, tra i vicoli di Napoli cresce la paura che la squadra di Rudi Garcìa non sia completa. Secondo molti, dato il mancato impiego di Natan, manca un vero sostituto di Kim Minjae. In tanti, infatti, credono che per una squadra che punta a riconfermarsi in Serie A e fare bene anche in Champions League, non sia possibile presentarsi ai blocchi di partenza con Juan Jesus titolare.

Ormai, quello che è stato fatto, però, non può essere cambiato. Gli azzurri dovranno trovare le giuste misure e il possibile ingresso in pianta stabile di Natan da titolare può dare nuovo vigore alla fase difensiva del Napoli.

Il calciomercato, però, non è ancora concluso fuori dall’Europa. In Arabia sono pronti ancora a fare spese folli per permettere al campionato saudita di alzare ulteriormente il livello. Oltre alle squadre del fondo Pif, tra le più attive in questo momento ci sono anche i grandi club del campionato turco. Anche lì, infatti, il mercato è ancora aperto ed è pronto ad accogliere nuovi campioni.

Nelle ultime ore si è parlato di un interesse da parte del Fenerbahce per Diego Demme, sempre più ai margini del progetto azzurro di Garcìa. Oltre all’ex squadra di Elmas e Kim, anche il Galatasaray punta a rinforzarsi a centrocampo.

Galatasaray, dal Napoli l’innesto per la Champions

I giallorossi, freschi di qualificazione in Champions League passando dai preliminari grazie alle reti di Mauro Icardi e Dries Mertens, hanno bisogno di rinforzi in mezzo al campo.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, noto esperto di calciomercato, pare che Tanguy Ndombele sia pronto a trasferirsi in Turchia.

Il centrocampista francese, dopo una stagione in prestito al Napoli, ha fatto ritorno al Tottenham. In Inghilterra, però, è ormai fuori dal progetto tecnico degli Spurs. Ora proverà a rilanciarsi in al Galatasaray.

La formula dell’operazione è quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro. Già questa sera il francese svolgerà le visite mediche con il suo nuovo club.