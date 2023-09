Provedel esulta: sapete cosa ha detto dopo la vittoria sul Napoli?

Il portiere della Lazio commenta ed esulta dopo la vittoria della Lazio al Maradona, parlando anche del Napoli.

Un successo importante che rilancia le ambizioni della Lazio, quello colto al Maradona contro il Napoli per 1-2. Tra i grandi protagonisti della sfida c’è stato il portiere bianconceleste, Ivan Provedel, autore di alcune parate fenomenali nel primo tempo, che hanno permesso alla squadra di Maurizio Sarri di non capitolare davanti a un Napoli a tratti irresistibile.

Provedel risponde alle critiche, cosa ha risposto dopo la vittoria sul Napoli

Peccato che la formazione di Rudi Garcia sia durata soltanto un tempo, lasciando la ripresa totalmente nelle mani della Lazio. A commentare il risultato è stato così l’estremo difensore laziale, che ha parlato al canale ufficiale del club. Ecco quanto evidenziato:

Speriamo di continuare così, voglio solo fare complimenti ai compagni. Grande partita, ci davano tutti per sconfitti, dimostra che stiamo lavorando con la testa giusta e che non ci siamo fatti abbattere da due risultati negativi. Non ho aspettative ma è quello per cui lavoriamo tutti, cerchiamo sempre di portare a casa punti. L’approccio è stato difficile poi abbiamo preso le misure, siamo stati bravi a segnare nelle occasioni. Gol annullati? Se li hanno annullati andavano annullati, siamo stati bravi a non farci influenzare dal momento, poteva esserci un contraccolpo che non c’è stato.

Quindi primi tre punti in campionato per la Lazio, che fa la voce grossa contro il Napoli. Particolare il dato riguardante Ivan Provedel, che in carriera ha giocato quattro partite allo stadio Maradona (due con la maglia della Lazio e due con quella dello Spezia, ndr), vincendo tutte e quattro le sfide. Un vero talismano, al contrario, per gli azzurri.