Problemi nel trasferimento di Lozano al PSV: situazione da non credere

Dopo quattro anni in maglia Napoli, Hirving Lozano ha fatto ritorno al Psv Eindhoven. Spunta un problema, però, per il trasferimento.

Quando Hirving Lozano è approdato all’ombra del Vesuvio, i tifosi del Napoli lo hanno accolto come quel giocatore che avrebbe cambiato la storia del club partenopeo. Nell’estate del 2019, Carlo Ancelotti fece sborsare ad Aurelio De Laurentiis oltre 40 milioni di euro per acquistare il Chucky. Le aspettative e le speranze dei tifosi partenopei erano alle stelle e il debutto in Serie A del messicano non fece altro che accrescere la pressione.

Dopo appena 20” dal suo ingresso in campo al debutto all’Allianz Stadium, Lozano segnò la sua prima rete in maglia azzurra. Il numero 11 del Napoli diede vita ad una straordinaria rimonta che si concluse, però, tragicamente con l’autogol di Kalidou Koulibaly a pochi minuti dalla fine. Da quel momento, però, Lozano non è praticamente mai stato all’altezza di quelle aspettative che si è portato dall’Olanda.

Il suo periodo di massimo splendore in maglia Napoli è certamente stato quello vissuto sotto la gestione Gennaro Gattuso. Il tecnico calabrese è riuscito a tirare fuori il meglio dall’esterno messicano. Nella mente dei tifosi del Napoli rimarrà per sempre impresso nella memoria l’urlo di dolore dopo un rinvio, da infortunato, contro la Juve per difendere la vittoria.

Addio Lozano, spunta un problema nel trasferimento

Ora, Hirving Lozano ha lasciato Napoli e il Napoli. Per ritrovarsi ha fatto ritorno in Olanda, sempre al Psv Eindhoven. Al suo posto è arrivato Jesper Lindstrom e i tifosi azzurri sperano che possa essere un rinforzo all’altezza. L’esterno danese ha già debuttato ieri sera contro la Lazio.

L’esterno messicano è volato in Olanda per una cifra intorno ai 15 milioni più bonus. Una cifra non altissima, ma in linea con quanto fatto a Napoli dal Chucky. Il Napoli, inoltre, non ha neanche fatto minusvalenza dato che ha ammortizzato il costo di Lozano in questi 4 anni di permanenza all’ombra del Vesuvio.

Il Psv ha ufficializzato il ritorno del Chucky, ma stando a quanto riportano i colleghi olandesi di nd.el è spuntato un problema nel trasferimento.

Lozano, infatti, non può ancora allenarsi con il suo nuovo club. Il messicano non ha ancora ottenuto il permesso di lavoro dell’IND. Un problema burocratico da risolvere, ma che non consente al Chucky di allenarsi in gruppo e fare la conoscenza dei suoi nuovi compagni di squadra ancora per un po’ di tempo.