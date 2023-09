Napoli, ben 15 calciatori in giro per le Nazionali: tutti i convocati

Ufficiali le convocazioni e gli impegni internazionali per tutti gli azzurri convocati dalla propria Nazionale.

Si avvia verso la prima delle tre soste per le Nazionali in questo fine 2023 la nostra Serie A, con il Napoli che purtroppo si affaccia a tale scenario leccandosi le ferite. Gli azzurri chiuderanno infatti questa prima e piccola parentesi del nuovo campionato dopo la sconfitta maturata contro la Lazio, riuscita a conquistare i primi 3 punti della stagione proprio al Maradona. Bis dunque per gli uomini di Maurizio Sarri, capaci di tornare al successo in quel di Fuorigrotta dopo lo 0-1 della scorsa annata, con i biancocelesti a cui doppio trionfo consecutivo in campionato nel capoluogo campano mancava addirittura dal 1943.

Un dato clamoroso, che dovrà accompagnare Napoli ed i suoi tifosi nelle due settimane di sosta e soprattutto i calciatori azzurri nei propri impegni internazionali, al fine di tornare in campo con quanta più grinta possibile. Saranno infatti ben 15 i calciatori della rosa di Rudi Garcia ad aggregarsi ai ritiri delle proprie Nazionali a partire dalla prossima settimana. Fra amichevoli e match di qualificazione dunque, i supporter azzurri avranno modo di sopperire alla mancanza del Napoli attraverso le numerose partite che vedranno protagonisti proprio i beniamini del club Campione d’Italia.

Pausa Nazionali, la lista dei convocati azzurri

Sarà una sosta all’insegna del colore azzurro per tutti i tifosi del Napoli all’ascolto. Ben 15 membri della rosa partenopea partiranno infatti alla volta dei ritiri delle proprie Nazionali, impegnate nelle prossime due settimane fra match di qualificazione o semplici amichevoli. Di tale gruppone, ben 12 i convocati appartenenti all’Europa, fortificati dall’ampio core di italiani chiamati da Luciano Spalletti. Di seguito, lista ed impegni:

Di Lorenzo, Meret, Politano, Raspadori (ITALIA): Macedonia-Italia del 9 settembre, Italia-Ucraina del 12 settembre; Cajuste (SVEZIA): Estonia-Svezia del 9 settembre, Svezia-Austria del 12 settembre; Elmas (MACEDONIA): Macedonia-Italia del 9 settembre, Malta-Macedonia del 12 settembre; Lindstrom (DANIMARCA): Danimarca-San Marino del 7 settembre, Finlandia-Danimarca del 10 settembre; Lobotka (SLOVACCHIA): Slovacchia-Portogallo dell’8 settembre, Slovacchia-Liechtenstein dell’11 settembre; Ostigard (NORVEGIA): Norvegia-Giordania del 7 settembre, Norvegia-Georgia del 12 settembre; Kvaratskhelia (GEORGIA): Georgia-Spagna dell’8 settembre, Norvegia-Georgia del 12 settembrre; Zielinski (POLONIA): Polonia-Far Oer del 7 settembre, Albania-Polonia del 10 settembre; Rrahmani (KOSOVO): Kosovo-Svizzera del 9 settembre, Romania-Kosovo del 12 settembre.

Una sola convocazione in quel del Sud America invece, con l’esclusione a sorpresa di Simeone da parte dell’Argentina che ha reso Olivera l’unico azzurro a dover viaggiare verso il continente:

Olivera (URUGUAY): Uruguay-Cile del 9 settembre, Ecuador-Uruguay del 12 settembre.

Infine arriva anche il capitolo Africa, dove Anguissa ed Osimhen prenderanno parte ad un singolo incontro ciascuno al servizio delle proprie Nazioni: