Lozano tradisce il Napoli, spunta la verità sulla cessione

Calciomercato Napoli: rivelata la vera volontà dell’esterno messicano. Un retroscena che vale più di mille parole.

In questa sessione di calciomercato, tanti sono stati i ruoli capaci di tenere banco in casa Napoli. Si è infatti partiti dal difensore centrale fino a terminare con la parentesi centrocampista. Nulla al confronto però con la situazione esterno destro, di certo la pista più tormentata. De Laurentiis ha infatti cercato a lungo una pedina sulla corsia, con i vari nomi di Berardi, Lauriente, Adama Traore e Bakayoko susseguitisi senza però atti concreti. Politano si è dunque preso la scena ricevendo la giusta fiducia da Rudi Garcia, che ha lanciato l’ex Inter da titolare affiancato da un Raspadori spesso adattato in quella zona di campo.

E allora Lozano? La tanto vociferata cessione del messicano, cui news hanno letteralmente monopolizzato l’estate azzurra, è alla fine avvenuta, con il calciatore tornato al PSV dopo ben 4 anni in azzurro e dopo aver rifiutato sia l’MLS che il campionato arabo. Eppure, il retroscena rivelato nelle ultime ore ha reso ben chiare quelle che erano le idee di Lozano sin dal primo istante, con il pubblico napoletano sentitosi tradito dal messicano una volta giunto al corrente dell’indiscrezione.

Lozano: ecco come ha agito negli ultimi giorni di mercato

Come già detto, al Napoli serviva urgentemente un uomo sulla destra. Ma perché? Perché Lozano ha fin troppo tirato la corda nei mesi estivi, rifiutando le proposte arabe e statunitensi continuando però a prendere le distanze anche dall’ipotesi rinnovo. Solo poc’anzi la verità è venuta alla ribalta, con le intenzioni del messicano rivelate dal portale olandese ED. Secondo tale redazione infatti, sarebbe stato proprio Lozano a mettersi in contatto con Marcel Brands, direttore del PSV.

Motivo della telefonata? Ovviamente la richiesta di acquisto da parte del calciatore messicano, che avrebbe instaurato nuovi rapporti con il proprio ex club ai fini di lasciare Napoli quanto prima. Un retroscena strano e dai toni alquanto contrastanti con le recenti dichiarazioni d’amore dell’esterno proprio nei confronti della città e della sua esperienza partenopea. Inutile dunque sottolineare la reazione d’innanzi a tale rivelazione da parte dei tifosi azzurri, sentitisi traditi da un calciatore che, nonostante il rendimento altalenante sul campo, aveva sempre dimostrato attaccamento alla maglia.

I tasselli del puzzle inoltre coincidono se si pensa al fatto che le voci su Lindstrom in ottica Napoli siano nate ben prima che il club campano intavolasse una trattativa con il PSV per la cessione di Lozano. Questo, presumibilmente, a causa della chiamata sopracitata di cui gli azzurri erano a conoscenza e che avrebbe costretto De Laurentiis e soci a mobilitarsi quanto prima sul mercato.