L’ex Napoli fa infuriare i tifosi: il gesto dopo la sconfitta con la Lazio non passa inosservato

Al termine del match tra Napoli e Lazio non è passato inosservato un gesto di un ex giocatore azzurro. I tifosi partenopei, ora, sono su tutte le furie.

Il Napoli, nella serata di ieri, è uscito con le ossa rotte dalla sfida dello Stadio Maradona contro la Lazio. La squadra di Maurizio Sarri, reduce da due sconfitte nelle prime due giornate di Serie A, ha fatto bottino pieno di punti in casa dei Campioni d’Italia.

Nel primo tempo i ragazzi di Rudi Garcìa hanno giocato bene, facendo vedere come la partita fosse stata preparata correttamente. Il disastro, però, si è compiuto nella seconda frazione di gioco. Il Napoli completamente in bambola degli avversari, è andato in svantaggio dopo il gol di Daichi Kamada e poi ha rischiato la goleada. Solo l’intervento del Var ha evitato un passivo più ampio.

Ora, Rudi Garcìa, ha a disposizione due settimane di sosta per lavorare su alcuni aspetti che hanno messo in crisi il Napoli ieri sera. Il tecnico francese vuole un calcio aggressivo e per questo motivo ha scelto di impostare una linea difensiva molto alta. Questo, però, si è rivelato un problema. La coppia Juan Jesus-Rrahmani non sembra avere la velocità adeguata per sopportare una scelta di questo tipo. Probabilmente, Natan è il giocatore ideale per andare a mettere in campo una linea difensiva così coraggiosa. Rudi Garcìa, però, al momento non ha ancora puntato sul brasiliano in quanto deve ancora crescere.

Le parole dell’ex Roma, stridono, però, con la scelta di schierare a gara in corso Jesper Lindstrom. L’esterno danese è arrivato a Napoli da pochissimi giorni e ha già debuttato. Questo ha fatto crescere la paura nei tifosi partenopei che Kim Minjae non sia stato sostituito adeguatamente.

Sconfitta con la Lazio, l’ex Napoli finisce nella bufera

Napoli-Lazio, oltre a certificare la perdita della vetta in classifica dopo un anno, è stata anche la partita degli ex. Con la maglia biancoceleste, infatti, ha giocato Elseid Hysaj, mentre in panchina siede l’uomo che nel 2018 ha sfiorato lo scudetto, Maurizio Sarri.

Negli anni passati, un altro ex Napoli ha vestito la maglia della Lazio. Stiamo parlando di Pepe Reina. L’ex portiere del Napoli ha sempre ammesso di amare Napoli e il Napoli, ma il suo gesto nel post partita ha scatenato l’ira dei tifosi.

Reina si è intrufolato negli spogliatoi della Lazio e da come appare da un Instagram Stories pubblicata dal preparatore dei portieri biancocelesti, ha festeggiato i tre punti conquistati dal club capitolino.