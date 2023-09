Ha rifiutato il Napoli in estate, Danso si è già pentito? Cos’è successo con il Lens

Dati a sorpresa arrivano dalla Francia, dove l’inizio del Lens di Kevin Danso è stato a dir poco da incubo.

Uno dei punti cardini del calciomercato Napoli 2023 è stata senz’altro la trattativa con Kevin Danso ed il suo Lens. Nonostante il club francese avesse infatti sempre mantenuto alto il muro nei confronti delle offerte partenopee, il centrale austriaco sembrava esser stato designato come vice Kim dagli azzurri.

Il “si” di Danso è però stato susseguito pochi giorni dopo dal clamoroso rinnovo del difensore. Quest’ultimo ha dunque lasciato il Napoli con un pugno di mosche fra le mani, oltre che con un paio di sfottò social da incassare. La permanenza dell’austriaco non è però bastata al Lens per fare bene in questo inizio stagione. Impietoso infatti il dato che ci arriva dalla Ligue 1.

Danso non basta, Lens ultimo in Ligue 1

Qualcuno invocherebbe al karma, ma trattasi solo ed esclusivamente di poca organizzazione e di cessioni non sostituite a dovere. Danso non è infatti bastato al Lens per ripetere gli splendidi risultati maturati lo scorso anno, con la principale motivazione che risiede senz’altro negli addii di Openda e Fofana.

Eppure, un primo campanello d’allarme è suonato già a partire dal debutto in campionato. Da 0-2 a 3-2 contro il Brest la prima sconfitta del Lens, che la settimana dopo conquistava il primo e fin qui unico punto in Ligue 1 pareggiando contro il Rennes. Poi, le batoste contro PSG e Monaco, cui 3-1 e 3-0 hanno condannato i giallorossi all’ultimo posto in graduatoria francese con ben 10 gol già incassati.

Prestazioni sottotono anche per Kevin Danso. Il centrale, seppur quasi sempre sufficiente, non è stato esente da sbavature, rappresentando un lontano ricordo rispetto a come apparso nell’annata ormai passata.