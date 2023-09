Garcia spiazza tutti, decisione a sorpresa dopo la sconfitta con la Lazio

Sorprendente e spiazzante la decisione presa da Rudi Garcia ed arrivata all’indomani della sconfitta patita contro la Lazio.

Il risveglio in quel di Napoli non è stato di certo dei migliori, con gli azzurri reduci da una pesante sconfitta maturata contro la Lazio di Maurizio Sarri. L’1-2 del Maradona ha infatti coinciso con la conquista dei primi 3 punti per i capitolini nel neo campionato, con i partenopei che ora avranno modo di lavorare sugli errori commessi in gara nel corso delle due settimane di pausa Nazionali.

Proprio in previsione di ciò, ecco che arriva la decisione a sorpresa da parte di Rudi Garcia, inerente ai pochi membri della rosa azzurra non convocati dalle proprie Nazionali.

Sorpresa Garcia, giorno di riposo in più dopo la sconfitta

Una decisione a sorpresa quella maturata nella mente di Rudi Garcia il giorno dopo la sconfitta con la Lazio, forse frutto anche dell’assenza dei 15 calciatori che si uniranno a breve ai ritiri delle proprie Nazionali. Ai pochi azzurri rimasti a Napoli infatti, il tecnico francese avrebbe deciso di concedere un giorno di riposo in più, con gli allenamenti in quel dell’SSC Konami Training Center di Castel Volturno che non riprenderanno lunedì.

Per Gollini, Contini, Idasiak, Natan, Juan Jesus, Zanoli, Mario Rui, Russo, Gaetano, Zerbin e Simeone, affiancati da un Demme oramai fuori rosa, gli allenamenti riprenderanno dunque martedì 5 settembre. I partenopei continueranno quindi a svolgere le consuete sessioni giornaliere in attesa del rientro dei “big“, e di conseguenza in attesa dell’intensificarsi della preparazione pre Genoa-Napoli.