Errore arbitrale in Napoli-Lazio, i tifosi non ci stanno

Napoli-Lazio non è solo la prima sconfitta in campionato degli azzurri, ma anche un match ricco di decisioni arbitrali che fanno discutere i tifosi.

Ieri sera il Napoli ha affrontato la Lazio allo Stadio Maradona. I ragazzi di Rudi Garcìa, dopo un buon primo tempo, sono crollati nella seconda frazione di gioco. La Lazio, allenata da Maurizio Sarri ha disputato una grandissima partita e ha dominato il Napoli. Il risultato finale recita 2-1 in favore dei biancocelesti. Il Napoli, dopo un anno, perde la vetta della classifica in Serie A.

Come detto, il match è terminato con il risultato di 2-1, ma il passivo poteva essere ben più ampio. La Lazio, infatti, si è vista annullare due reti nel secondo tempo. Una di queste, in particolare, sta creando molte proteste tra i tifosi laziali. Stiamo parlando, ovviamente, della rete realizzata e poi annullata da Matteo Guendouzi. Il nuovo centrocampista biancoceleste, appena arrivato dal Marsiglia si era presentato alla grandissima ai suoi nuovi tifosi, ma la scelta dell’arbitro Andrea Colombo gli ha negato la gioia della prima rete italiana in Serie A.

Gol annullato a Guendouzi, scelta che fa discutere

Dopo essere stata in vantaggio grazie a Luis Alberto, la Lazio si è fatta rimontare dalla rete di Piotr Zielinski. Il gol del polacco, però, non ha dato linfa vitale agli azzurri. Da quel momento, il Napoli è uscito dal campo è si è trovato in grande difficoltà.

Nella ripresa Kamada ha riportato in vantaggio i biancocelesti e poi è stato annullato un gol a Zaccagni. Dopo la rete del numero 20 laziale, è arrivato il gol di Guendouzi, annullato per posizione irregolare dello stesso Zaccagni.

A prendere in esame l’episodio è Claudio Gavillucci, ex arbitro, che ai microfoni di tuttomercatoweb ha fornito la sua analisi.

Secondo l’ex fischietto, la decisione di richiamare al Var l’arbitro Colombo è stata corretta. Essendo la posizione di Zaccagni un fuorigioco d’interferenza e non geografico, è necessaria l’on field review. Qualora ci fosse stato contatto tra Zaccagni e Di Lorenzo, invece, la revisione a bordo campo non sarebbe stata necessaria perchè il fuorigioco sarebbe diventato attivo.

Sulla valutazione, invece, l’ex arbitro Gavillucci, si dice non d’accordo con la decisione dell’arbitro Colombo: