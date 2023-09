Demme via dal Napoli, c’è ancora una possibilità: con chi trattano gli agenti

Spuntano nuove idee sul futuro di Diego Demme, ormai ufficialmente divenuto un caso per la società targata Napoli.

In casa Napoli ci si continua a leccare le ferite in seguito alla fresca e cocente delusione maturata contro la Lazio. Dopo i primi due successi in campionato contro Frosinone e Sassuolo, gli azzurri si sono infatti arresi in casa ai capitolini, lasciando spazio alla sosta causa impegni Nazionali.

Ben 15 i convocati in casa Napoli, dove invece rimarranno ben stabili calciatori come Natan, Juan Jesus, Zerbin e tanti altri. Fra questi, ovviamente anche Diego Demme, divenuto un vero e proprio caso per gli azzurri che non sono riusciti a piazzarlo altrove nell’appena conclusasi sessione di mercato. Una situazione che ha contribuito a far finire pian piano il tedesco fuori rosa, con gli agenti dell’ex Lipsia pronti a trovare una soluzione a tale impietoso scenario.

Caso Demme, gli agenti cercano destinazioni in Turchia

Herta Berlino, Fiorentina ed infine Sassuolo. Tutte ipotesi più che convincenti, ma nessuna rivelatasi concretamente presente nel futuro di Diego Demme. Dopo tanti tentativi infatti, il Napoli non è riuscita a piazzare il tedesco altrove, con il numero quattro ad oggi fuori rosa ed in attesa di risvolti da seguire nella sessione invernale di mercato.

Sono infatti 0 le presenze nelle prime tre giornate di Serie A ed addirittura 0 convocazioni per Demme, che potrebbe però non dover aspettare necessariamente Gennaio per abbandonare la nave partenopea. Gli agenti del calciatore sono infatti al lavoro per provare a cercare destinazioni turche, dove la deadline del calciomercato è fissata il 15 settembre. Già in passato l’interesse dalla Turchia per il tedesco si rivelò ampio, con tale situazione che potrebbe regalare un soffio di speranza a Demme ed al suo entourage.