De Laurentiis contro Spalletti: problema clausola, decisione presa

Svolta decisiva sulla questione Spalletti – De Laurentiis, sciolto il nodo della clausola e via alle convocazioni.

In casa Napoli era un po’ la questione del momento. Ma forse non solo Napoli, perché dal momento che Luciano Spalletti ha accettato la proposta della nazionale un po’ tutti hanno preso parte a questa faccenda. Finalmente però dopo giorni di notizie e notizie riguardanti la famosa clausola decisa da Aurelio De Laurentiis, si è vicini alla svolta. Luciano Spalletti è pronto a iniziare la sua avventura con la Nazional maggiore, ma il capitolo vincolo di De Laurentiis, è ancora da chiudere del tutto.

Spalletti vede luce in fondo al tunnel, decisione di De Laurentiis in arrivo

Come riporta Napoli Repubblica, siamo giunti molto probabilmente all’ultimo capitolo della saga tra De Laurentiis e Spalletti. E si perché dopo l’addio di Spalletti da Napoli, una clausola firmata dal presidente azzurro lo portava lontano dall’ipotesi di allenare un’altra squadra. Ma poi è arrivata la chiamata della Nazionale italiana, dopo l’addio a sorpresa di Roberto Mancini, destinazione Arabia Saudita. Si era parlato addirittura di un ipotetico scontro per vie legali, ma dopo alcuni giorni si è arrivati alla possibile svolta sul caso clausola.

L’ultima pagina di questo capitolo storico tratterebbe proprio la possibilità che De Laurentiis e Spalletti non si ritrovino davanti a un giudice. Prende quindi quota la strada che escluderebbe una via legale, in questo caso si eviterebbe lo scontro in tribunale e la questione tra i due finirebbe con un lieto fine senza creare ulteriori polveroni. Spalletti quindi può iniziare la sua nuova esperienza da commissario tecnico della Nazionale, sapendo che il capitolo con Aurelio De Laurentiis è quasi arrivato al capolinea tanto desiderato, evitare il tribunale. Sarebbe stato un po’ come un retrogusto amaro dopo tutto quel che hanno passato nella passata stagione, tipo lo scudetto per dirne uno.

Luciano Spalletti può quindi dedicare tutta la concentrazione sul tema Nazionale, perché ormai siamo agli sgoccioli e tra poco si aprono i sipari. L’ex allenatore del Napoli ha quindi diramato la lista dei convocati per le sue due prime uscite da tecnico della nazionale. Giocherà prima contro la Macedonia del Nord, il 9 settembre a Skopje e poi contro l’Ucraina il 12 settembre a Milano. Dalla lista ci sono due esclusioni top: Verratti e Jorginho.

Facendo un focus sulla lista dei convocati, c’è la novità Casale, mentre tornano in Nazionale Mancini, Zaccagni e Zaniolo. Dalla sua ex squadra Campione d’Italia, Spalletti chiama in causa ben quattro giocatori: Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Alex Meret e Giovanni Di Lorenzo. Quest’ultimo potrebbe addirittura indossare la fascia da capitano. Dopo esser stato il capitano a Napoli lo scorso anno nella stagione dello scudetto, Di Lorenzo diventerebbe il capitano della nazionale sotto le ali, ancora una volta, di Luciano Spalletti.