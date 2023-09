Blitz nello spogliatoio della Lazio e gita a Capri: sapete chi c’è in visita a Napoli?

Visita a sorpresa in quel di Napoli nonché nello spogliatoio della Lazio al Maradona: è un ex azzurro.

Una sconfitta amara quella vissuta dal Napoli di Rudi Garcia per mano della Lazio, con l’ex Maurizio Sarri capace di strappare nuovamente 3 punti dal Maradona dopo il successo nello scorso campionato. Una serata, quella di ieri, proprio all’insegna degli ex, con un fu membro della rosa azzurra pizzicato a fine partita all’interno dello spogliatoio biancoceleste.

Reina a Napoli, festa nello spogliatoio della Lazio

Presente al Maradona nella serata di ieri, Pepe Reina è stato pizzicato in un particolare momento post sfida fra Napoli e Lazio. Una storia postata su Instagram da Massimo Nenci, fido preparatore dei portieri di Sarri e dunque ex Napoli, ha infatti rivelato la presenza dello spagnolo nello spogliatoio della Lazio. Questo, per festeggiare il trionfo capitolino sugli azzurri anche con il “collega” Provedel.

Non ci è dato invece sapere se Reina abbia passato del tempo anche nella dressing room targata Napoli. Con certezza sappiamo invece che lo spagnolo ha prolungato il proprio soggiorno partenopeo. L’estremo difensore, quest’oggi, è infatti in visita a Capri.