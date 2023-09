Avversarie Napoli in Champions, tonfo dell’Union Berlino in Bundesliga: pesante sconfitta contro il Lipsia

I prossimi rivali del Napoli in Champions League sono crollati in campionato. L’Union Berlino ha subito una pesantissima sconfitta contro il Lipsia

Il Napoli non è riuscito a superare l’ostacolo Lazio. Gli uomini di Rudi Garcìa, dopo un anno in vetta alla classifica hanno perso la leadership della Serie A. Ora in casa partenopea, bisogna fare ordine e capire quali sono state le problematiche che hanno impedito agli azzurri di trionfare contro i biancocelesti.

Che sconfitta per l’Union Berlino: 3-0 contro il Lipsia

Oltre al Napoli, chi non ha vissuto una giornata di campionato semplice è stato l’Union Berlino. Il club tedesco, avversario del Napoli nel girone di Champions League. I tedeschi sono caduti in casa del Lipsia per 3-0. Una sconfitta inaspettata, soprattutto se si tiene conto dell’ottimo stato di forma che l’Union ha mostrato in questo inizio di stagione.

Esordio amaro, dunque, per Leonardo Bonucci. L’ex difensore della Juventus è sceso in campo per la prima volta con la maglia del club tedesco. Un esordio da dimenticare per il difensore italiano che tornerà in Italia per sfidare proprio il Napoli in Champions League.