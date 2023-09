Ansia rinnovo, l’agente è allo stadio ma l’accordo è distante

Si tratta del tema più caldo in quel di Napoli. I rinnovi di contratto per i gioielli azzurri è una priorità, ma manca l’accordo.

Vincere lo scudetto nella passata stagione ha sicuramente portato in alto il colore azzurro, ma come conseguenza ha anche avvicinato a sé molte squadre. Perché? L’interesse verso i gioielli che lo scorso anno hanno spaccato in due la Serie A, non è poco. Gli assalti dall’estero, Arabia compresa, hanno fatto tremare tutti i tifosi napoletani. Il tema rinnovi è questione più che calda in questa città. Rinnovare e soddisfare i giocatori più talentuosi ora sembra esser più di una necessità.

Dopo Osimhen, c’è un’altra priorità per De Laurentiis

A far luce sulla questioni rinnovi in casa Napoli è proprio il Corriere dello Sport. L’agente Mamuka Jugeli anche ieri sera ha seguito da vicino la questione Khvicha Kvaratskhelia. Infatti, durante il big match tra Napoli e Lazio, ieri sera andava in onda un altro match: il rinnovo del georgiano. Il manager Jugeli si trova a Napoli per discutere su una questione molto calda, un tassello che tocca personalmente tutti i tifosi di questa maglia. Perché dopo la questione Osimhen, il rinnovo di Kvaratskhelia deve essere una priorità. Le richieste del suo agente Jugeli sembrano ben mirate e De Laurentiis sa che deve prendere una decisione in merito.

La situazione del georgiano in realtà mira più sull’ingaggio rispetto ad altro. L’agente di Kvaratskhelia infatti si trova in città per discutere con Aurelio De Laurentiis, l’obiettivo è quello di cercare una modifica sull’ingaggio dell’esterno funambolico che ha fatto impazzire tutta Napoli e non solo. Al suo arrivo in azzurro, Kvara firmò per 1,4 milioni a stagione legandosi al Napoli fino al 2027.

Jugeli ha incontrato il Napoli chiedendo un ritocco quindi all’ingaggio del georgiano. La richiesta riguarderebbe aumentare quei 1,4 milioni fino ad arrivare a 5 milioni più uno di bonus all’anno. Nella serata di ieri però (come riporta l’articolo del Corriere dello Sport), Jugeli e De Laurentiis non si sono incontrati siccome l’agente dopo l’atterraggio è subito andato al Diego Armando Maradona. Jugeli invece, una volta arrivato al Maradona, ha incrociato Maurizio Micheli, uomo chiave del mercato azzurro.

Il controllo della situazione mercato è certamente nelle mani di Micheli, ma si sa che a Napoli tutto passa e tutto dovrà passare tra le mani di De Laurentiis. Jugeli e Micheli avranno sicuramente parlato della questione del georgiano e non sarà stato di certo un colloquio non informale. Si aspettano quindi dei risvolti positivi nella questione rinnovo di Kvara, De Laurentiis dovrà prendere una decisione e chiudere il discorso proprio come fatto in precedenza con il contratto di Osimhen. Il discorso però sarà rimandato perché ora il georgiano risponderà alla chiamata della nazionale, e la questione rinnovo quindi slitterà.