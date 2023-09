Maglie Napoli, parte la vendita della terza divisa: prezzo e dove acquistarla

Prime novità in merito alla terza maglia targata Napoli 23/24, da quest’oggi in vendita sul sito e negli store fisici azzurri.

“From Napoli to the World” lo slogan che abbiamo ormai imparato ad apprezzare e che ha caratterizzato il lato comunicativo della società partenopea per questo inizio di stagione. La frase citata ha infatti accompagnato la presentazione delle prime due maglie da gioco degli azzurri, con la terza divisa che non è stata da meno. Emergono dunque novità in merito a quest’ultima.

Terza maglia Napoli, prezzo e dettagli della divisa

Presentata tramite un video postato dalla SSC Napoli sui propri profili social, la terza maglia degli azzurri è in vendita a partire da quest’oggi (2 settembre) sul web store nonché negli store fisici del club. Nera con inserti oro, dalle ore 8 essa è infatti comparsa sugli store online nella sua versione “Gara” al prezzo di 130€, accompagnata dagli shorts (anch’essi neri con inserti oro) in vendita invece a 60€.

Assenti all’appello sia i calzerotti (che presumibilmente seguiranno le tonalità cromatiche del Kit) sia la versione replica della divisa, di solito venduta dal Napoli ad una più economica cifra di 50€. Non ci è inoltre dato sapere se tale Kit verrà utilizzato dagli azzurri già nella sfida di quest’oggi contro la Lazio, ma è atteso un boom di vendite nelle prossime ore proprio come accaduto per le prime due maglie.