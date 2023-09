Convocati Napoli-Lazio, quattro novità per Garcia: ci sono due assenti

Diramata la lista di convocati azzurra per la sfida tra Napoli e Lazio, con ben quattro novità per mister Rudi Garcia.

Ormai una manciata di ore separano il Napoli di Rudi Garcia dal proprio terzo impegno stagionale in campionato, contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri. Gli azzurri scenderanno infatti in campo nuovamente fra le mura del Maradona appena sei giorni dopo aver affrontato e sconfitto il Sassuolo di Dionisi proprio in quel Fuorigrotta, in attesa di abbandonare l’impianto per ben 25 giorni. Post-Lazio vi sarà infatti la pausa Nazionali a tenere a freno la nostra Serie A, con il Napoli atteso da ben tre trasferte consecutive al rientro.

Genoa, Braga e Bologna appariranno infatti sull’itinerario dei partenopei nelle ultime settimane di settembre, con il Maradona che aprirà le proprie porte soltanto il 27 settembre causa sfida infrasettimanale contro l’Udinese. Per gli uomini di Garcia sarà dunque importante ben performare fra le mura amiche sia per centrare il terzo successo consecutivo in campionato che per lasciare in grande stile la propria casa. D’altro canto però, d’innanzi al Napoli vi sarà un agguerrito Maurizio Sarri ed una Lazio in cerca di vendetta, stordita e ferita dopo le due sconfitte contro Lecce e Genoa e dunque in cerca di rivalsa.

Nel frattempo, proprio la società campana ha da poco diramato la lista dei propri convocati per il match tramite comunicato sito e social. Tre novità hanno quindi attirato le attenzioni dei supporter partenopei, fra assenze e prime apparizioni in azzurro.

Napoli-Lazio, prima convocazione per Linsdtrom

Ventiquattro gli uomini che saranno a disposizione di mister Rudi Garcia per l’odierna sfida contro la Lazio. Ad annunciarlo, la stessa SSC Napoli tramite un comunicato social, che ha presentato al proprio pubblico coloro che saranno protagonisti del match con i capitolini. 4 novità per Garcia, che perde Gollini per infortunio e dunque concede la prima convocazione ad Hubert Idasiak, che affiancherà nel ruolo Nikita Contini ed il titolare Meret.

Nessuna novità invece in difesa, dove sono confermati i ruoli di Di Lorenzo, Juan Jesus, Mario Rui, Natan, Olivera, Ostigard, Rrahmani e Zanoli. Cambiamenti invece in centrocampo, dove ancora una volta Demme figura al di fuori della lista. La metà campo azzurra sarà quindi affidata ad Anguissa, Cajuste, Elmas, Gaetano, Lobotka, Zielinski ed al giovane Russo.

Infine, piacevole nota in attacco, con Jesper Lindstrom alla prima convocazione ufficiale in azzurro. Ad affiancare il danese, Osimhen, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone e Zerbin, capaci di dar vita ad un reparto offensivo tra i più completi e forti d’Europa.