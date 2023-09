Champions League, Ancelotti sfida il Napoli: le parole

Carlo Ancelotti commenta in conferenza stampa il girone di Champions League dove ritroverà la sua ex squadra azzurra.

Nella serata di ieri si sono svolti i tanto attesi sorteggi per i giorni di Champions League 23/24, gli occhi erano puntati su tutte le italiane. All’Inter non è andata così male con Benfica, Salisburgo e Real Sociedad; la Lazio invece ha pescato Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Più sfortunato il Milan che se la vedrà con: PSG, Borussia Dortmund e Newcastle; per gli azzurri di Rudi Garcia ci sarà un volto conosciuto da ospitare a Napoli.

Ancelotti ritrova la sua ex squadra nei gironi

“Il Napoli ha fatto molto bene l’anno scorso. Hanno la stessa squadra con un nuovo allenatore e gareggiano molto bene – commenta il tecnico dei blancos – L’Union Berlino è una squadra nel suo insieme e gioca molto bene, soprattutto in difesa. Bisogna rispettare il Braga perché tutte le squadre portoghesi gioca bene”. Queste le parole di Carlo Ancelotti dopo l’urna che ha portato a sfidarsi Napoli, Real Madrid, Union Berlino e Braga.

Sia a Madrid che a Napoli saranno due partite di altissimo livello. Non resta che aspettare l’inizio di questa coppa tanto ambita, il Real dovrà riscattare la prestazione nella scorsa edizione, ma questa volta dovrà sfidarsi contro gli azzurri per l’ipotetico primo posto nel girone.