Ballottaggio Mario Rui-Olivera: chi è in vantaggio per Napoli-Lazio

Gli azzurri di Rudi Garcia si apprestano ad affrontare la Lazio di Maurizio Sarri al Maradona, con un solo dubbio nelle fila del tecnico francese.

Rappresenta una sfida alquanto delicata nonostante faccia parte del gruppone d’incontri della terza giornata quella di questa sera. Al Maradona infatti, Rudi Garcia trova un arcigno ex sulla sua strada nonché un grande ostacolo da superare nella corsa al punteggio pieno, con Sarri voglioso di rivalsa dopo le 2 sconfitte nelle 2 gare d’inizio campionato. Entrambi i tecnici hanno dunque le idee chiare in vista dello scontro odierno, con un paio di dubbi per parte inerente ai propri undici titolari.

Napoli-Lazio, la probabile formazione azzurra

Torna al Maradona con 0 punti all’attivo ma con lo spettro dello 0-1 dello scorso anno la Lazio di Maurizio Sarri, pronta ad esser contrastata dagli uomini di Rudi Garcia. Quest’ultimo ha infatti pronta, secondo il Corriere dello Sport, la formazione delle grandi occasioni. In difesa Juan Jesus è ancora una volta preferito a Natan, con Kvaratskhelia pronto a tornar parte dell’undici iniziale. Vi sarà quindi Politano sulla destra, con Lindstrom atteso a partita in corso.

L’unico dubbio per Garcia è dunque inerente al titolare di cui usufruire nel ruolo di terzino sinistro. Mario Rui sarebbe infatti del tutto ripresosi dai problemi fisici accusati nel ritiro pre-campionato, insidiando per la prima volta in stagione il posto del compagno di reparto Olivera. Nonostante il ballottaggio però, l’uruguagio sarebbe ancora favorito nelle gerarchie del tecnico. Di seguito, la probabile formazione azzurra:

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. ALL: Rudi Garcia.