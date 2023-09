Quando giocherà Natan? Garcia ha deciso: la partita

Il tecnico del Napoli ha parlato in conferenza della situazione Natan e di un suo possibile debutto in campionato.

Nei primi giorni roventi del mese di agosto il Napoli ufficializza l’acquisto di Natan Bernardo de Souza, meglio noto come Natan. Difensore centrale brasiliano, classe 2001, è stato acquistato dal Red Bull Bragantino per 10 milioni di euro e ha firmato un contratto quinquennale (fino al 2028) da circa 1,2 milioni a stagione con la maglia azzurra. Tutte le prime sensazioni del popolo partenopeo portavano al vedere in campo l’erede di Kim (ceduto al Bayern Monaco).

Natan nelle prime due giornate di Serie A non ha trovato spazio, fin qui il difensore centrare brasiliano è ancora a zero minuti giocati e tutto il popolo napoletano sta aspettando il suo esordio con la casacca azzurra. Nelle prime due uscite di campionato, il tecnico Rudi Garcia, si è affidato a Juan Jesus. Il centrale brasiliano ex Inter e Roma è stato schierato come vice Kim sul centro sinistra sfruttando le doti del piede mancino, affiancando il pilastro del Napoli: Amir Rrahmani.

Garcia svela il possibile debutto di Natan con la maglia azzurra

Se Rrahmani è l’uomo inamovibile del reparto difensivo di Garcia, resta una maglia da titolare con tre contendenti se contiamo anche Østigård, già utilizzato nella scorsa stagione. Con la partenza di Kim, erano quasi tutti d’accordo che Natan sarebbe stato il sostituto e quindi le aspettative per il centrale mancino classe 2001 si sono alzate tanto da far rumore intorno alla squadra dopo l’impiego nullo nelle prime due gare di campionato.

“Natan? Lasciatelo tranquillo, ha bisogno di svilupparsi, deve imparare ancora tante cose. Anche lui avrà il suo momento come tutti quelli che sono in rosa e quelli che sono arrivati. Sperando sempre di non avere infortuni“. Così si è espresso il tecnico Rudi Garcia ai microfoni in conferenza stampa nella vigilia del big match tra Napoli e Lazio valevole per la terza giornata del campionato di Serie A.

La terza uscita stagionale, non ché seconda casalinga consecutiva, si sta avvicinando. Tutti i pronostici portano alla conferma della coppia centrale formata da Rrahmani – Juan Jesus. Inseguono quindi minutaggio Østigård ma soprattutto Natan.

Possibile debutto del centrale brasiliano? Possiamo, dopo le parole di Rudi Garcia in conferenza, presagire che Natan potrebbe raccogliere i suoi primi minuti (se non contro la Lazio) nella settimana che seguirà alla sosta delle Nazionali. Natan quindi prende carta e penna e sul calendario cerchia in rosso la data del 16 settembre, nel mirino il match in casa del Genoa alle ore 20:45. Se non dovesse esser quella la data del suo debutto, si rimanderà tutto alla giornata seguente (quinta di Serie A) dove il Napoli farà visita al Bologna di Thiago Motta il 24 settembre.