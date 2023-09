Errori in Juve-Bologna, Rocchi perdona Di Bello: “Non lo sospendo”

Decisione presa dal designatore dei direttori di gara di Serie A: altra chance per Di Bello, Rocchi spiega gli errori in Juventus Bologna.

Ha fatto discutere e non poco. Le polemiche arbitrali si sono concentrate a Torino nella seconda giornata di campionato. In Juventus-Bologna ci son stati diversi episodi dubbi, a partire dal contatto aereo tra Chiesa e Moro, il fallo di mano di Lucumi sul cross di Weah, il gol annullato a Vlahovic, ma quello più eclatante è il contatto tra Iling Junior e Ndoye nel secondo tempo (nessuno di questi episodi è stato concesso). Al centro delle polemiche è finito il direttore di gara Di Bello.

Gianluca Rocchi placa le proteste e prende posizione sulla questione Di Bello

”Facciamo notizia solo quando sbagliamo ma dovrebbe accadere anche quando facciamo le cose bene. Ho letto un po’ di cose che mi hanno fatto molto male, soprattutto però ho visto un atteggiamento verso gli arbitri che non va bene”. Ai microfoni di Coverciano era proprio Gianluca Rocchi a spiegare la sua decisione in merito a Juve-Bologna.

‘‘La prima responsabilità è mia, ho mandato io Di Bello a Torino, lui un top nella categoria, metterlo in croce non va bene” – conclude Rocchi – “Noi siamo consapevoli e i primi ad essere dispiaciuti quando sbagliamo, altri errori ci saranno, non siamo infallibili come qualcuno vorrebbe pensare. Non è questo il messaggio che deve passare. Bisogna rispettare la figura degli arbitri e tutelare i giovani che sto mandando in campo“.

Sospensione Di Bello? “Criticate me, ho le spalle abbastanza larghe, ma non sospendo Di Bello perché non sospendo gli arbitri per questioni tecniche, purtroppo ho dovuto farlo per questioni comportamentali e disciplinari. Non permetterò a nessuno di toccare questi ragazzi“.