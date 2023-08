Sorteggio Champions League, Napoli e Lazio saranno accoppiate: cosa vuol dire

Questa sera alle 18 si terranno i sorteggi per i gironi di Champions League. Da Nyon arriva una novità sul Napoli e la Lazio.

Oltre alla cavalcata trionfale in campionato, il Napoli di Luciano Spalletti ha ben figurato anche in Champions League. Gli azzurri hanno espresso un calcio straordinario e dopo i sorteggi per i quarti di finale in molti davano gli azzurri come favorita per un’eventuale finale.

Il percorso del Napoli, però, si è infranto ai quarti contro il Milan e per molti resta un grande rimpianto l’assenza all’andata di Victor Osimhen.

Quest’anno, dopo la vittoria dello scudetto, il Napoli si presenta ai blocchi di partenza di Champions League in prima fascia. Una posizione di vantaggio rispetto alle scorse partecipazioni, dove ai gironi gli azzurri hanno sempre dovuto affrontare grandi club come Liverpool e Champions League.

Novità per i sorteggi Champions di Napoli e Lazio

Il sorteggio si terrà a Nyon questo pomeriggio alle 18:00. I pericoli per gli azzurri, nonostante la prima fascia non sono pochi. A poche ore dai sorteggi arriva una novità riguardo Napoli e Lazio.

La prima e la seconda dello scorso campionato saranno accoppiate. Ovviamente non si intende nello stesso girone, perchè per regolamento squadre dello stesso paese non si possono affrontare fino ai quarti di finale.

In pratica, gli otto gironi vengono suddivisi in due macro gruppi contrassegnati da un colore. I gruppi da A a D saranno rossi e i gruppi da E a H saranno blu. Questa divisione permette così che squadre dello stesso paese non giochino in contemporanea. Dato che Lazio e Napoli sono state accoppiate, sarà impossibile vedere che il Napoli giochi nello stesso giorno della Lazio.