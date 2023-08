Sorteggi Champions, da Madrid esultano! Ridimensionato e snobbato il Napoli

Incredibile quanto accaduto poco fa a Madrid, con le esultanze da parte dei bancos a discapito del Napoli dopo i sorteggi di Champions.

Si torna a respirare aria di Champions in quel di Napoli, dopo la cavalcata storica della scorsa annata terminata nel più doloroso dei modi contro i connazionali del Milan. Per gli azzurri dunque, la nuova edizione del torneo servirà appunto per confermarsi a tali livelli europei, dimostrano che quanto visto nella passata stagione non è stato frutto della pura e semplice fortuna. Per farlo, gli azzurri sono pronti ad affidarsi a tutta l’esperienza in ambito continentale del tecnico Rudi Garcia, arrivato a giocarsi le semifinali della competizione nel 2020 dopo aver eliminato Manchester City e Juventus.

Se è però vero che il buongiorno si vede dal mattino, ecco arrivare le prime brutte notizie in casa Napoli, alle prese con un sorteggio ed un girone tutt’altro che abbordabile. Seppur il Braga si presenti ai nastri di partenza del girone C infatti, tutt’altro discorso vale per il Real Madrid, che torna ad incrociare i partenopei nella massima competizione europea dopo i 4 precedenti fra 1987 e 2017 (con 0 vittorie da parte degli azzurri). Occhio quindi anche all’Union Berlino, squadra insidiosa che può contare anche sull’esperienza degli ex “italiani” Gosens e Bonucci.

Se all’ombra del Vesuvio si tenderà dunque ad agire con gli occhi aperti, tutt’altro discorso appare invece fra i confini spagnoli. Grande e gioiosa le reazione al sorteggio citato nella capitale Madrid, con atti di ridimensionamento adoperati anche ai danni del Napoli.

“Poca storia europea”, da Madrid snobbano le avversarie in Champions

Rappresenta forze la più ampia spina nel fianco che possa capitare in un percorso targato Champions League lo scoglio di nome Real Madrid. I blancos, trionfanti nel torneo per ben 14 volte, hanno infatti consolidato sempre più con il tempo l’etichetta di “squadra da battere”, con tale appellativo che non fa di certo sorridere Napoli, Braga ed Union Berlin. Sorridono eccome invece dalla Spagna, dove il quotidiano Marca ha sentenziato sin da subito la concorrenza madridista nel girone di Champions.

“Il miglior sorteggio possibile“, ha infatti aperto la redazione sopracitata, esultando per gli ostacoli PSG, Manchester City e Bayern Monaco fortunatamente evitati. “Napoli, Braga ed Union Berlino sono squadre con pochissima storia europea e che rendono il cammino del Real ancora più facile“, invece la chiusura. Quest’ultima, atta senz’altro a rafforzare l’aura dei blancos snobbando e sminuendo le avversarie del team di Ancelotti, venendo dunque meno al principio fondamentale del calcio: il rispetto reciproco.