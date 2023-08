Rivoluzione Garcìa, scelta a sorpresa su Kvaratskhelia

Dopo alcuni mesi dal suo arrivo sul panchina del Napoli, Garcìa è pronto a stravolgere il piano tattico del Napoli. Scelta a sorpresa per Kvaratskhelia.

Rudi Garcìa è arrivato a Napoli da pochi mesi. Il tecnico francese deve sostituire Luciano Spalletti che ha regalato alla città il terzo scudetto della sua storia. Un compito complicato soprattutto se si pensa che gli azzurri nella scorsa stagione hanno concluso il campionato con 16 punti di vantaggio sulla Lazio che è arrivata seconda.

Una squadra che vince il campionato di Serie A con 5 giornate d’anticipo, è una squadra che ha davvero pochissimi punti deboli. Oltre alle statistiche, che contano relativamente, rimane quanto fatto vedere per l’intera stagione dagli azzurri sul rettangolo verde di gioco. Il Napoli è riuscito a dominare in lungo e in largo per tutto l’anno. A dimostrazione di questo dominio, il Napoli ha battuto tutte le altre 19 squadre di Serie A tra andata e ritorno.

Garcìa cambia tutto e sorprende su Kvaratskhelia

Garcìa, dunque, appena arrivato sulla panchina del Napoli ha atteso un po’ prima di portare qualche radicale cambiamento allo scacchiere azzurro. Il Napoli è un ingranaggio così oleato che è anche difficile stravolgere in poco tempo quelli che sono ormai automatismi che gli azzurri mettono in pratica da oltre due anni. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, però, pare che adesso sia giunto il momento per Garcìa di far vedere il proprio apporto. Il tecnico francese è pronto a sfruttare la pausa per le nazionali che ci sarà dopo la sfida di sabato sera contro la Lazio per andare a lavorare su nuovi concetti tattici.

L’ultimo acquisto del Napoli in questa sessione di mercato è Jesper Lindstrom, esterno ex Eintracht Francoforte. Lindstrom è un giocatore molto duttile. Arrivato all’ombra del Vesuvio per sostituire Hirving Lozano sulla fascia destra, può giocare anche in una posizione più centrale, da trequartista. Garcìa, dunque, sta pensando di stravolgere le corsie laterali del Napoli.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, pare che Garcìa sia intenzionato a cambiare il ruolo di Khvicha Kvaratkshelia. Secondo il tecnico francese, il georgiano non dovrà più fare l’esterno, dovrà giocare in posizione più centrale, come un trequartista.

Questo accentramento di Kvaratskhelia e Lindstrom, certifica il passaggio dal 4-3-3 al 4-3-2-1. Un modulo derivato dal 4-3-3, ma per certi versi più offensivo. Con Kvara e Lindstrom più centrali a lavorare tra le linee avversarie, sulle corsie laterali c’è una prateria per Olivera e Di Lorenzo che così possono trovare maggiore spazio in fase realizzativa.