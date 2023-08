Rinnovo Osimhen, perché non è ancora ufficiale: svelato l’intoppo!

Il rinnovo di Osimhen rischia di diventare un mistero. Dopo le voci di un accordo trovato a Castel di Sangro arrivano i dubbi.

Victor Osimhen è stato il trascinatore del Napoli nella scorsa stagione. Il centravanti nigeriano, nonostante l’infortunio muscolare patito tra ottobre e novembre della scorsa stagione, è riuscito a conquistare il titolo di capocannoniere della Serie A e ha portato gli azzurri alla vittoria del titolo. Il Napoli e Napoli attendevano questo traguardo da trentatré anni e la conquista dello scudetto è stata una gioia incontenibile per tutti i tifosi.

Anche in questa stagione, nonostante il cambio di allenatore in panchina, Osimhen è chiamato a caricarsi la squadra sulle spalle nei momenti di difficoltà e portarla alla vittoria a suon di gol. L’obiettivo per questa stagione, ribadito da tutti i giocatori azzurri, è quello di difendere lo scudetto vinto nella passata stagione. L’impatto di Osimhen con il nuovo campionato è stato devastante. Nelle prime due partite ha già siglato 3 reti di cui una favolosa che ha dato il vantaggio al Napoli contro il Frosinone al debutto.

Dopo la straordinaria stagione scorsa, ovviamente, Victor Osimhen ha attirato su di sé le attenzioni dei più grandi club europei e non solo. L’exploit del mercato arabo ha fatto si che anche i club sauditi abbiano messo nel mirino il numero 9 azzurro. Aurelio De Laurentiis, dal canto suo, per l’intera estate ha blindato il suo centravanti. Nessun offerta inferiore a 200 milioni di euro sarebbe stata presa in considerazione. Così è stato e infatti Osimhen vestirà la maglia azzurra almeno per un altra stagione.

Il rinnovo di Osimhen rischia di diventare un mistero

Ovviamente, per convincere Osimhen a restare nonostante le offerte faraoniche dell’Arabia e alle attenzioni dei top club europei, De Laurentiis ha dovuto fare anche alcuni passi verso il nigeriano.

Il contratto di Osimhen è in scadenza nel 2025 e il Napoli vuole rinnovarlo a cifre mai viste prima all’ombra del Vesuvio. Secondo quanto emerso nei giorni di Castel di Sangro, il patron azzurro avrebbe offerto al suo bomber un contratto da oltre 10 milioni di euro a stagione e con una clausola rescissoria per l’estero da 150 milioni valida dal 2024.

L’accordo sembra esser stato trovato già a Castel di Sangro, ma da quel momento non è arrivato nessun annuncio da parte del Napoli riguardo l’ufficialità. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, ha spiegato i motivi alla base di questo stallo.

Secondo quanto riporta la “Rosea“, se non è ancora stato ufficializzato il rinnovo è perché restano da limare ancora alcuni dettagli. Secondo il noto quotidiano, questa attesa per l’annuncio è dovuta ad alcune clausole presenti nel contratto che devono ancora essere accordate tra club e giocatore.