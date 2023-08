Rinnovo Kvara, è stallo con il Napoli: spunta la volontà del calciatore

Si è parlato a lungo di un possibile rinnovo di Kvaratskhelia dopo la straordinaria stagione scorsa, ma al momento sembra un’ipotesi lontana.

Khvicha Kvaratskhelia è stato l’uomo in più nella passata stagione. Il georgiano ha permesso al Napoli di portare a casa uno scudetto che mancava da trentatré anni. Il suo impatto sul calcio italiano è stato stratosferico e soprattutto imprevisto.

Dopo la straordinaria stagione scorsa, in molti si sono fatti avanti per il georgiano, ma il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis ha respinto ogni assalto. Ora si attende il rinnovo per un giocatore di caratura mondiale, ma al momento non sembra un’ipotesi che può verificarsi in tempi brevi.

Rinnovo Kvaratskhelia, decisiva la volontà del giocatore

Arrivano ulteriori dettagli riguardo il rinnovo del numero 77 del Napoli. Dopo le voci degli ultimi giorni, “Il Mattino” fa chiarezza sulla situazione in casa Napoli.

Secondo quanto riportato dal quotidiano, pare che il rinnovo di Kvaratskhelia non sia una priorità per Aurelio De Laurentiis. L’entourage del giocatore non vuole arrivare al braccio di ferro con il patron azzurro.

Quando le parti si siederanno al tavolo per lavorare al nuovo contratto, Kvara farà le sue richieste, ovvero, un ingaggio da 6 milioni a stagione e una clausola rescissoria da 90 milioni.

Con queste condizioni sembra difficile trovare un accordo, e in ogni caso Kvara non ha alcuna intenzione di alzare polveroni. In estate ha rifiutato la Premier ed è pronto a giocare per il Napoli anche se il suo ingaggio dovesse rimanere di 1,2 milioni di euro a stagione.