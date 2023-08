Osimhen e Kvaratskhelia al Real Madrid, la risposta fa tremare i tifosi del Napoli

L’imminente scontro in Champions ha contribuito a riaccendere quelle voci di mercato tanto spaventose agli occhi del Napoli.

Sarà un super girone quello che attenderà il Napoli di Rudi Garcia nel corso della Champions League 2023/24. Gli azzurri, forti della splendida cavalcata dello scorso anno, sono infatti stati sorteggiati nel gruppo C assieme a Real Madrid, Braga ed Union Berlin. Un raggruppamento che regalerà sfide tutte da gustare, a partire dalle suggestive location in cui i partenopei dovranno giocare. Oltre allo splendido Bernabeu ed al rumoroso Alte Försterei, gli azzurri saranno infatti impegnati anche nel suggestivo Municipal de Braga, scavato all’interno della parete rocciosa di una montagna.

Da non sottovalutare inoltre gli intrecci che tale girone regalerà. Sarà infatti ritorno in Italia per Robin Gosens, appena accasatosi all’Union e pronto a dar filo da torcere al Napoli Campione d’Italia. Alla corte dei tedeschi potrebbe inoltre aggregarsi a breve anche Leonardo Bonucci, che regalerebbe così un derby italiano a tutti gli appassionati all’ascolto. Come non citare dunque il ritorno al Maradona di Carlo Ancelotti, protagonista in azzurro di un’esperienza di certo non al top della propria gloriosa e personale carriera.

Proprio in seguito all’accoppiamento europeo fra Napoli e Real Madrid sono però tornate alla ribalta alcune voci alquanto spaventose per società e tifosi partenopei. L’entusiasmo portato dalla Champions è stato infatti spento dalle parole di un rappresentante blancos sui principali top player della rosa di Rudi Garcia.

Osimehn e Kvaratskhelia al Real, le parole Butragueno

Immediatamente dopo l’uscita di scena delle urne di Montecarlo, ecco subito apparire le prime interviste ai rappresentanti dei 32 club presenti nella sala adibita. Fra essi, non poteva certamente mancare Emilio Butragueno, in rappresentanza dei blancos e tornato a parlare del Napoli. Timore ed accortezza mostrati dall’ex centravanti spagnolo, cui rete contribuì all’eliminazione degli azzurri di Maradona dalla Coppa dei Campioni 1987.

“Dovremmo fare attenzione perché il Napoli sarà un avversario tosto. Ci aspettano due partite difficili, soprattutto quella che giocheremo al Maradona“, il commento di Butragueno ai microfoni UEFA. Poi, ecco arrivare le dichiarazioni incriminate, tornate a rimarcare sul vociferato interesse da parte del Real Madrid nei confronti di Osimhen e Kvaratskhelia.

“Il Napoli ha giocatori di talento, Osimhen e Kvaratskhelia sono straordinari. Al momento però, fanno parte della rosa azzurra“, l’ultima postilla rilasciata dal rappresentante blancos. Dichiarazioni criptiche e che strizzano l’occhio alla prossima sessione di calciomercato, con i tifosi del Napoli che ora hanno tutto il diritto di temere per la partenza dei propri beniamini.