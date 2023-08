Doppia offerta per Amrabat, si può sbloccare il mercato del Napoli!

Si sblocca d’improvviso la trattativa di mercato, con il Napoli implicato sia nel bene che nel male dell’operazione in questione.

Le prossime 24 ore targate Napoli saranno del tutto infuocate all’ombra del Vesuvio. La squadra di Rudi Garcia ha infatti conosciuto da poco quelle che saranno le squadre che accompagneranno gli azzurri nel cammino europeo in Champions, con il gruppo capitato ai partenopei tutt’altro che da sottovalutare. Real Madrid, Braga e Union Berlino le compagini a cui toccherà affrontare il Napoli, con i blancos ostacolo principale all’apparenza e con portoghesi e tedeschi che potrebbero donare più filo da torcere del previsto agli uomini di Garcia.

Lo stesso Garcia intento quindi ad ultimare la preparazione dei suoi in vista di Napoli-Lazio, gara valida perla terza giornata di campionato che verrà disputata al Maradona sabato 2 settembre. Con calcio d’inizio fissato per le ore 20.45, la sfida promette di regalare spettacolo. A giovare su ciò infatti, il precedente dello scorso anno, con gli uomini di Maurizio Sarri capaci di uscire con 3 punti in tasca dalla casa dei futuri Campioni.

Infine, agli azzurri toccherà assistere e vivere l’ultimo sprint di calciomercato. La deadline della sessione estiva è infatti fissata alle ore 20 di venerdì 1° settembre, con alcune news in arrivo per gli azzurri. Da Firenze giungono infatti novità dal caso Amrabat, capaci di far disperare ed al contempo gioire proprio il Napoli.

Amrabat vuole lo United, Demme-Fiorentina si sblocca

Si è più volte vociferato, nel corso dell’ultima settimana di mercato, di un possibile colpo last-minute a centrocampo targato Napoli. Il tutto, sarebbe infatti dipeso dalle uscite di Demme e Gaetano, con quest’ultimo destinato però a rimanere in azzurro. Diverso invece il discorso per il tedesco, accostato alla Fiorentina con l’intreccio di calciomercato fra toscani e partenopei che potrebbe definitivamente prender vita a breve.

Cercato anche dal Napoli infatti, il centrocampista marocchino Amrabat sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo giocatore del Manchester United. Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio infatti, i toscani avrebbero ricevuto anche un’offerta da 30 milioni dal Fulham, ma le volontà del calciatore sarebbero quelle di unirsi ai Red Devils. La viola, avendo fretta di chiudere tale capitolo, sarebbe dunque propensa ad accettare l’offerta dei rossi.

Lo slot liberato a centrocampo dalla partenza di Amrabat renderebbe poi di riflesso ancor più accessibile Demme agli occhi della Fiorentina, cui affondo per l’ex Lipsia potrebbe arrivare nelle prossime ore. L’ultimo giorno di calciomercato potrebbe dunque coincidere con l’addio ufficiale al Napoli del tedesco, ormai sempre più ai margini dei piani azzurri.