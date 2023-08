Cessione Lozano, intoppo a sorpresa nella trattativa con il Psv: c’entra De Laurentiis

Hirving Lozano è sempre più lontano da Napoli. Sembrava tutto pronto per il trasferimento al Psv, ma resta da limare un dettaglio.

Domani sarà l’ultimo giorno di calciomercato. A detta di Rudi Garcìa, il tecnico sarà molto felice alla chiusura di questa sessione estiva. Finalmente, infatti, l’ex tecnico della Roma potrà dedicarsi solo al campo e andare a migliorare ancora alcuni problemi che ha evidenziato il Napoli nelle prime due giornate di Serie A.

Dopo la delusione Gabri Veiga, il Napoli ha ufficializzato l’arrivo di Jesper Lindstrom dall’Eintracht Francoforte. L’esterno danese prenderà il posto di Lozano che è sempre più vicino al ritorno al Psv. Nei giorni scorsi sembrava che l’accordo fosse stato trovato sia con il club che con il giocatore, ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport, rivela come ci sia ancora un dettaglio da limare.

Lozano-Psv, frenata nella trattativa

La speranza di Lozano, dopo la sua avventura al Napoli, era quella di trasferirsi in top club europei come Real Madrid e Barcellona. Date le sue prestazioni non sempre all’altezza, questo non sarà possibile. Con il contratto in scadenza nel 2024, è diventato un esubero al Napoli.

Gli azzurri hanno cercato di piazzarlo in quest’estate e le sirene per Lozano sono arrivate anche da MLS e Arabia.. Il messicano, però, vuole restare in Europa e ha accolto di buon grado la possibilità di tornare al Psv.

Sembrava tutto pronto per il suo ritorno in terra olandese, ma il Corriere dello Sport rivela come ci sia un problema da risolvere con De Laurentiis.

Secondo il noto quotidiano sportivo, pare che manchi l’accordo sulla buonuscita tra De Laurentiis e il numero 11 del Napoli. A quanto riferito dal Corriere dello Sport, pare che il messicano abbia reclamato 3 stipendi.

Un dettaglio non di poco conto, ma che potrebbe essere limato nelle prossime ore dato l’accordo trovato tra il Psv e il Napoli e tra il Psv e il giocatore.