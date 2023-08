“Tutto falso”: l’annuncio gela il Napoli sull’affare last minute

Retroscena sull’affare last minute in casa Napoli, con le rivelazioni che arrivano direttamente dal club interessato.

Potrebbe aver conosciuto la propria parola fine il calciomercato targato Napoli, dopo il colpo Lindstrom ed il passaggio ormai ufficiale di Lozano al PSV. Due colpi che hanno contribuito ad aumentare notevolmente lo start power degli azzurri, non in grado però di chiudere due cessioni che sembravano ormai affare fatto. Gianluca Gaetano rimarrà infatti a disposizione di Rudi Garcia con Demme, attualmente fuori rosa, ben lontano dal trovare un accordo con un nuovo club.

Ribaltone completo per il tedesco, ora costretto alla permanenza all’ombra del Vesuvio quando, fino a qualche settimana fa, sembrava promesso sposo dell’Herta Berlino. A tal proposito, proprio il tecnico del club di Germania è intervenuto sul caso, rivelando una notizia alquanto sorprendente.

Demme-Herta Berlino, retroscena sulla trattativa

Ha completamente gelato il Napoli quanto pronunciato qualche ora fa dal tecnico dell’Herta Berlino, Pal Dardai. Intervenuto dopo il successo per 5-0 del proprio club su Greuther Furt, quest’ultimo ha infatti parlato della situazione Diego Demme, rivelando clamorosamente che nessun contatto fra club e giocatore sarebbe avvenuto in queste settimane.

“Non me ne voglia il calciatore, ma che l’Herta Berlino fosse su Demme è una notizia che ho letto solo dalla stampa. Non ho mai parlato di lui, tanto meno parlato con lui“, le shockanti dichiarazioni di Dardai. Tutto ciò funge dunque da pietra tombale su un’ipotesi di mercato più volte data per fatta, con la mancata uscita di Demme che blocca definitivamente un possibile colpo last minute a centrocampo targato Napoli.