Giorni caldi in casa Napoli lato rinnovo di Victor Osimhen, con una particolare clausola fortemente voluta da ADL.

Gli ultimi giorni di calciomercato estivo hanno senz’altro visto il Napoli protagonista di uno sprint senza precedenti. Piazzare il colpo Lindstrom con così poco tempo a disposizione era infatti tutt’altro che semplice, con gli azzurri non limitatisi solo all’acquisto del danese. Il ritorno di Lozano al PSV funge da vera e propria ciliegina sulla torta di 2 giorni infuocati all’ombra del Vesuvio, dove ora si comincia a fare sul serio per il rinnovo di Osimhen.

Tra le due parti manca infatti l’intesa per questione di dettagli, che potrebbero essere limati a partire dai prossimi giorni. In più, secondo quanto riportato da Il Mattino, concessioni senza precedenti sarebbero state offerte da De Laurentiis al bomber nigeriano, con una particolare clausola spuntata d’improvviso.

Rinnovo Osimhen, spunta la clausola anti-Juve

I prossimi giorni in casa Napoli, oltre che alla sfida con la Lazio al Maradona, saranno senz’altro caratterizzati dall’affondo per il rinnovo di Osimhen. Un’offerta senza precedenti da parte degli azzurri e di ADL, con 12 milioni d’ingaggio pronti ad essere concessi al nigeriano che avrà inoltre completo diritto di parola sui diritti d’immagine.

In più, il nigeriano sarà protetto da una clausola rescissoria da circa 150 milioni, valida per l’Europa, per l’estero ed anche per l’Italia. Insomma, una vera e propria clausola anti-Juve come riporta Il Mattino. Solo i bianconeri, all’interno della penisola italica, avrebbero infatti la forza economica di strappare il bomber dalle grinfie del Napoli in caso di ritorno in Champions. Uno scenario già assaporato fin troppe volte nel capoluogo campano, dove dunque si è deciso di giocare d’anticipo e di correre ai ripari.