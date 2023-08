Napoli-Lazio, scelto l’arbitro del match: la designazione

Ufficiale la designazione arbitrale per Napoli-Lazio, con il dato che fa notevolmente piacere ai supporter partenopei.

Scorrono intrepide le ore che separano la città di Napoli dalla nuova apertura dei cancelli dello stadio Diego Armando Maradona, che dopo l’impegno con il Sassuolo ospiterà nuovamente gli uomini di Garcia a distanza di una settimana. Per i partenopei sarà infatti tempo e luogo per sfidare la Lazio di Maurizio Sarri, nell’incontro valido per la terza giornata di Serie A 23/24 e programmato per le ore 20.45 di sabato 2 settembre. Decisa dunque la designazione arbitrale della sfida fra azzurri e capitolini, con un particolare dato che fa senz’altro piacere ai tifosi del Napoli.

Napoli-Lazio, dirigerà la gara il signor Colombo

Dare continuità alle prime due vittorie maturate in campionato per il Napoli di Rudi Garcia, contro una Lazio che invece vuole invertire il sorprendente trend negativo di due sconfitte in altrettanti match giocati. A dirigere la gara sarà dunque il signor Andrea Colombo della sezione di Como, già alla seconda direzione stagionale in Serie A dopo aver arbitrato Inter-Monza. Due i precedenti con il Napoli del direttore, arbitro nella vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo e nel trionfo al Maradona sull’Atalanta dello scorso anno. Entrambe le sfide finirono sul risultato di 2-0 per i partenopei e furono decise da due splendidi gol di Khvicha Kvarastkhelia.

Ad accompagnare il signor Colombo nell’incontro del Maradona, i signori Mokhtar e Palermo come guardalinee nonché il signor Mariani in qualità di IV uomo. Infine, i ruoli di VAR ed AVAR saranno affidati rispettivamente al signor Di Paolo ed al signor Longo S. .