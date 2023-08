Napoli-Lazio, Lindstrom sarà titolare? Garcia ha già deciso

Il neo acquisto del Napoli già frutto della prima decisione di Rudi Garcia in vista di Napoli-Lazio.

Lo scossone tanto atteso è finalmente arrivato in casa Napoli, dove due movimenti di mercato sono stati portati a termine nel giro di pochi giorni. La vita da separato in casa di Hirving Lozano è infatti terminata, con il messicano ad un passo dal PSV e sostituto dall’arrivo di Jesper Linsdtrom. Acquistato ufficialmente dal Francoforte, il danese è ora già alle prese con le prime decisioni da parte di Rudi Garcia, che ha già scelto lo scenario per l’attaccante in vista di Napoli-Lazio.

Napoli-Lazio, panchina prevista per Linsdtrom

Sarà una settimana infuocata per Jesper Linsdtrom in quel di Napoli, appena arrivato da super colpo di mercato nei 7 giorni antecedenti ad un big match. Sabato sarà infatti azzurri contro capitolini biancocelesti ad illuminare il cielo di Fuorigrotta, con Garcia che avrebbe già preso una decisione in merito alla sfida con la Lazio.

Secondo il Corriere del Mezzogiorno infatti, Linsdtrom sarà osservato speciale in quel di Castel Volturno del tecnico francese. Quest’ultimo avrà quindi il compito di inserire nei propri schemi ed all’interno del gruppo l’ex Eintracht, che contro la squadra di Maurizio Sarri figurerà però in panchina. Probabile dunque, contro la Lazio, l’impiego dal primo minuto per Matteo Politano, che nel finale potrebbe lasciar spazio ai primi minuti in azzurro del danese.