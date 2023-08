Lindstrom, l’azzurro scioglie i dubbi: deciso il numero di maglia

Ufficiale la scelta del numero di maglia da parte di Jesper Lindstrom, da poche ore neo membro della rosa del Napoli.

Ha rappresentato quella che con ogni probabilità sarà l’ultima fiammata del mercato 2023 targato Napoli l’acquisto di Jesper Lindstrom. Già accostato ai partenopei nei mesi conclusivi dello scorso campionato, il colpo danese è stato chiuso in un batter d’occhio dalla società azzurra, in pochi giorni capace di rimediare alla perfezione allo smacco Gabri Veiga. Visite mediche, firma del contratto e foto di rito sono infatti state eseguite nella giornata di ieri dopo pochi giorni di trattativa effettiva, con l’ormai ex Francoforte a cui solo un rito mancava da eseguire. Trattasi ovviamente della consueta scelta del numero di maglia, resa da poco nota proprio dalla SSC Napoli attraverso i propri social.

Ufficiale, Lindstrom ha scelto il numero ventinove

Non ha tardato ad arrivare la scelta ufficiale del proprio numero di maglia da parte di Jesper Lindstrom, giunta poche ore dopo l’arrivo del danese in quel di Napoli. L’attaccante vestirà infatti il numero ventinove sulla schiena anche in casacca azzurra, dando continuità a quanto visto nell’esperienza con l’Eintracht Francoforte.

Nulla da fare dunque per tutti quei supporter maliziosi che speravano nel numero quattordici che fu di Mertens. Trascinata dalle scelte del tre di Kim e del ventiquattro di Insigne da parte di Natan e Cajuste, tale ipotesi è stata spenta dal danese. Ad annunciarlo, la SSC Napoli tramite i consueti post social, su Twitter nonché Instagram. C’è dunque ora tanta attesa per scoprire quando Lindstrom sfoggerà il proprio numero ventinove applicato sulla splendida divisa azzurra.