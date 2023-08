Lady Raspadori mozzafiato: la sua foto in costume infiamma i social

L’ultimo scatto della compagna dell’azzurro capace di far impazzire i tifosi partenopei nonché tutti i seguaci della ragazza.

Per un calciatore, ambientarsi in una nuova città in seguito ad un passaggio in un nuovo club è sempre una nuova sfida. Sono infatti molti i profili cui flop in carriera dipendono dallo scarso feeling con l’ambiente, con altri invece in grado di familiarizzare sin da subito con ciò che lì circonda. Quest’ultimo è senz’altro il caso di Giacomo Raspadori, divenuto un tutt’uno con i tifosi e la città di Napoli sin da subito, con tale aspetto condiviso ed imbracciato anche dalla sua compagna. Trattasi della bella Elisa Graziani, ormai storica fidanzata dell’attaccante divenuta un idolo per tutti i supporter napoletani proprio per l’amore incondizionato provato verso il capoluogo campano.

La splendida Elisa non ha infatti mai nascosto la propria ammirazione verso Napoli ed i napoletani, più volte rimarcata attraverso i propri profili social. Numerose infatti le foto del golfo e dei vicoletti della metropoli condivisi con amore dalla Graziani, sin da subito integratasi alla perfezione con le tradizioni partenopee. Proprio qualche ora fa, uno scatto della ragazza intenta a preparare un caffè come la tradizione napoletana vuole ha fatto sorridere i numerosi tifosi al suo seguito, totalmente impazziti alla vista di uno degli ultimi post della bella Elisa.

Lady Raspadori da urlo, l’ultimo scatto è da non perdere

Bolognese classe 2002, appassionata di moda e di cucina, la bella Elisa Graziani ha sin da subito trovato un posto all’interno dei cuori dei tifosi partenopei. Influencer e social media manager, la compagna di Raspadori ha infatti subito sin dall’approdo dell’attaccante in maglia azzurra un consistente aumento di follower sul proprio profilo Instagram, dove quasi ogni post è costernato di commenti ad opera proprio dei supporter targati Napoli.

Tale sorte è quindi toccata anche ad uno degli ultimi scatti postati sui social dalla bella Elisa Graziani, raffigurata in costume da bagno in barca e con uno sguardo perso ad ammirare l’incredibile e mozzafiato panorama circostante. Una foto, questa, in grado di far impazzire tutti i fan della giovane, cui approvazione è appunto provata dagli oltre 1.000 mi piace scaturiti dal post. Neanche a dirlo, numerosi sono stati i commenti, nella sezione dedicata dello scatto, ad opera dei tifosi del Napoli, ormai completamente innamorati della bella e giovane Elisa.

Quest’ultima ha infine aggiornato il proprio profilo Instagram anche con un carousel di foto di fine estate, passata proprio con il fidanzato “Jack” Raspadori ed in cui è presente proprio una foto dei due con indosso la maglia del Napoli.