Kvara, comunicazione a sorpresa alla società: c’entra il rinnovo

Novità sul caso Kvaratskhelia, con le due parti pronte a trattarne il rinnovo seppur la distanza iniziale sia siderale.

Protagonisti di un binomio ormai indissolubile per tutti i tifosi azzurri, Khvicha Kvaratskhelia e Victor Osimhen sono ormai destinati ad essere ricordati come due dei maggiori eroi della storia del Napoli. Una storia ricca di campioni ma che ha trovato all’interno delle giocate del georgiano e del nigeriano un valido motivo per far prevalere le emozioni.

Emozioni pronte ad essere ulteriormente suscitate non solo dalle giocate dei due sul campo ma anche da ciò che succede negli uffici del club partenopeo. Il rinnovo di Osimhen è infatti ad un passo, ponto ad essere annunciato dopo aver limato gli ultimi dettagli. E, siccome il duo non è proprio più capace di camminare su strade opposte, ecco giungere novità in merito al prolungamento di contratto anche per Kvaratskhelia.

Rinnovo Kvaratskhelia, circa 2.5 milioni di distanza tra le richieste

Negli ultimi giorni, la città di Napoli è stata protagonista di un arrivo molto particolare ed atteso dai tifosi: quello del neo acquisto Jesper Lindstrom. Non tutti sanno però che, oltre al nuovo innesto, un’altra importante figura si trova tra i confini partenopei ormai da una settimana. Trattasi di Mamuka Jugeli, agente di Khvicha Kvaratskhelia giunto all’ombra del Vesuvio per trattarne il rinnovo.

A riportarlo è il Corriere dello Sport, che narra già dei primi colloqui con Christian Zaccardo, storico intermediario della trattativa, in attesa dell’incontro con De Laurentiis. 2.5 milioni la cifra che il patron vorrebbe offrire, con Jugeli invece intenzionato a chiudere sui 5 cavalcando anche l’onda della super offerta presentata ad Osimhen. Distanze all’apparenza insormontabili ma che, visto il clima disteso e sereno fra le due parti, potrebbe rivelarsi un ostacolo alquanto facile da superare.