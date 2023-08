Torna a parlare del Napoli Antonio Cassano, cui sentenza sul club partenopeo ha contribuito a far infuriare i tifosi.

Continua a “mangiare” giorni sul calendario la sfida fra Napoli e Lazio, attesa sabato 2 settembre alle ore 20.45 fra le mura del Diego Armando Maradona. Il match valido per la terza giornata del neo campionato sarà senz’altro ricco di sfide nelle sfide, a partire dal ritorno di Maurizio Sarri all’ombra del Vesuvio dopo l’impresa riuscitagli lo scorso anno contro l’armata di Luciano Spalletti. Non solo, perché il ritrovo fra azzurri e biancocelesti sarà anche sfida fra ex compagni come Kamada e Lindstrom nonché Zielinski contro il club che più volte lo ha cercato nel corso di questa estate.

Infine, Napoli-Lazio sarà senz’altro la prima vera prova del nove per Rudi Garcia, che in caso di vittoria sui capitolini darebbe un forte segnale al campionato. Campionato iniziato nel migliore dei modi per degli azzurri che, nonostante i due trionfi in altrettante gare, non hanno convinto Antonio Cassano. L’ex fantasista è infatti tornato a sentenziare il club partenopeo.

“Non andranno in Champions”, Cassano ancora duro con il Napoli

Avevano già fatto discutere qualche giorno fa le dichiarazioni di Antonio Cassano in merito al neo Napoli di Rudi Garcia. Per “fantantonio” infatti, gli azzurri faticheranno ad andare in Champions, come ribadito nel corso dell’ultima puntata della BoboTv. Il fantasista di Bari ha infatti iniziato il proprio discorso rimarcando i proprio complimenti nei confronti del tecnico francese, rinnovandone la stima prima di evidenziare un errore in particolare.

“Ho notato che il Napoli ora tende ad andare più diretto verso la porta e a saltare Lobotka. L’anno scorso hanno giocato il miglior calcio d’Europa insieme al City proprio grazie allo slovacco, quindi questa scelta di saltarlo in fase di costruzione mi lascia ancora più perplesso“, le parole di Cassano sulle ultime due uscite degli azzurri. L’ex Inter ha dunque poi ribadito che quanto mostrato adesso sul campo dal Napoli è ancora frutto del lavoro di Spalletti e che per vedere la vera squadra di Garcia bisognerà aspettare dai 3 ai 4 mesi. “Ho detto che il Napoli farà fatica ad entrare nelle prime 4 e lo ribadisco“, la sentenza di Cassano.