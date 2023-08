Blitz Napoli: “Colpo in extremis a centrocampo”, i tifosi adesso sognano

Il calciomercato del Napoli potrebbe non essere terminato, con le ultime indiscrezioni che fanno sognare i tifosi.

Sembrava esser destinato a terminare con il colpo Jesper Lindstrom il calciomercato in entrata targato Napoli, che ha ora un possibile colpo last minute in canna. Le ultime indiscrezioni sono state infatti in grado di riportare in auge le speranze partenopee, con due nomi alla ribalta che potrebbero ulteriormente potenziare la rosa allenata da Rudi Garcia.

Calciomercato Napoli, Amrabat e Torreira come colpi last minute

Non smette mai di sorprendere il Napoli in quanto a calciomercato, con la società azzurra che più volte ci ha abituati a colpi dell’ultimo istante soprattutto nel corso delle sessioni estive. Per i partenopei però, quest’ultimo scenario sembrava esser tramontato dopo le mancate uscite di Gaetano e Demme, con Lindstrom pronto a fungere da ultimo innesto di un mercato altisonante.

Le indiscrezioni targate Gazzetta dello Sport hanno però contribuito a donare smalto alla società nonché ai suoi tifosi, che ora aspettano trepidanti. Il quotidiano rosa ha infatti evidenziato Amrabat come vero e proprio sogno per la mediana Napoli, con la trattativa che appare però complicata. Per il marocchino infatti, la Fiorentina chiede ben 30 milioni, che gli azzurri potrebbero pagare tramite un prestito oneroso e ad un futuro obbligo di riscatto.

L’ipotesi più concreta e probabile è invece rappresentata dall’uruguaiano Lucas Torreira, ad oggi in forza al Galatasaray. L’ex Sampdoria e Fiorentina sarebbe infatti stato pagato circa 5 milioni dal club turco, che lo prelevò lo scorso anno dall’Arsenal. Cifre che rendono l’operazione Torreira ben più economica rispetto alla controparte Amrabat, e che potrebbe regalare al Napoli il giusto profilo, dinamico ed esperto, in caso di partenza in extremis per Demme.