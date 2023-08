Seguito dal Napoli come vice Di Lorenzo: colpaccio in Serie A per 2 milioni

Il Napoli lo ha seguito a lungo per il ruolo di vice-Di Lorenzo: ora è pronto ad arrivare in Serie A per 2 milioni.

Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, è sempre più imprescindibile per la formazione di Rudi Garcìa. Nelle prime due partite disputate dal nuovo corso azzurro ha già impreziosito le sue prestazioni con due assist e un gol. Il terzino della Nazionale è instancabile sulla fascia destra e lascia poco spazio ai suoi sostituti. Nonostante ciò, il Napoli ha cercato a lungo un sostituto all’altezza del suo numero 22 per permettergli di rifiatare di tanto in tanto.

Alla fine la dirigenza azzurra, su consiglio di Garcìa, ha scelto di puntare su Alessandro Zanoli. Il classe 2000, dunque, sarà lui il vice-Di Lorenzo in questa stagione.

Vice-Di Lorenzo, niente Napoli: arriva in Serie A

Tra i tanti profili che gli azzurri hanno seguito quest’estate, c’è stato anche Emil Holm. L’anno scorso ha disputato una grande stagione allo Spezia e nonostante la retrocessione si è messo in mostra.

A spuntarla alla fine è stata l’Atalanta. Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio, la squadra di Gasperini è in chiusura per l’esterno spezzino.

Il club bergamasco sta chiudendo un affare in prestito con diritto di riscatto. Inizialmente nelle casse dello Spezia andranno 2 milioni di euro, mentre il riscatto è fissato a 8,5 milioni.