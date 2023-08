Non solo i soldi, perché Gabri Veiga non ha accettato il Napoli

L’affare Gabri Veiga è sfumato con il centrocampista che è volato in Arabia. Non solo i soldi a fare la differenza: svelati i motivi del rifiuto.

Il calciomercato si avvicina alla sua conclusione. Il Napoli sta per ufficializzare Jesper Lindstrom. L’esterno danese ha svolto nella giornata di oggi le visite mediche a Villa Stuart ed è pronto a vestire la maglia del Napoli per la prossima stagione. L’ex giocatore dell’Eintracht Francoforte arriva all’ombra del Vesuvio per circa 25 milioni di euro, bonus compresi, ed è pronto a firmare un contratto da più di due milioni a stagione fino al 2028.

Lindstrom arriva a Napoli per sostituire Hirving Lozano. Il contratto dell’esterno messicano era in scadenza nel 2024 e margini per il rinnovo non c’erano. Quest’estate, dunque, era l’ultima occasione per il Napoli di monetizzare dalla sua cessione. Lozano, arrivato 5 anni fa per 40 milioni di euro, adesso è molto vicino al ritorno al Psv Eindhoven. Il club olandese, nelle ultime ore, ha alzato l’offerta fatta al Napoli e i partenopei hanno accettato. Lozano è pronto a volare in Olanda e secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, domani svolgerà le visite mediche di rito prima di ufficializzare il suo passaggio al Psv per circa 20 milioni. Al Napoli spetta anche una percentuale pari 15% sulla futura rivendita.

Gabri Veiga all’Al Ahli, i motivi del rifiuto al Napoli

Prima di affondare il colpo per Lindstrom, il grande obiettivo di mercato del Napoli era Gabri Veiga. Il talentuoso centrocampista del Celta Vigo è stato seguito per tutta l’estate e fino a quando il Napoli ha trovato l’accordo con il club spagnolo.

Dopo aver trovato l’accordo con il club, il Napoli era certo di portare Gabri Veiga in Italia. Era stata trovata l’intesa anche con il giocatore ed erano state prenotate anche le visite mediche a Villa Stuart. Proprio nelle ore in cui si attendeva l’arrivo in Italia del talento iberico, sono arrivate delle complicazioni con l’entourage del giocatore.

L’Al Ahli è stato rapidissimo, nel pagare la clausola rescissoria al Celta e ha ricoperto di milioni il classe 2002.

Secondo quanto riporta calciomercato.com, però, alla base della scelta a sorpresa di Gabri Veiga di volare in Arabia a soli 21 anni, non ci sono i motivi economici. Secondo il portale, infatti, pare che l’Al Ahli avrebbe promesso a Gabri Veiga che, nel caso dovessero arrivare offerte dall’Europa, sarà libero di tornare nel vecchio continente.

La possibilità di tornare in un palcoscenico importante come il calcio europeo, dunque, è stata fondamentale per l’approdo in Arabia di Veiga.