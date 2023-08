Lindstrom nuovo gioiello del Napoli: quali sono le sue qualità migliori e dove potrebbe giocare

Il Napoli ha piazzato un colpo di mercato importante con l’acquisto di Lindstrom, ma quali sono le sue caratteristiche migliori?

Importante acquisto di calciomercato da parte del Napoli, che con Jesper Lindstrom potrebbe aver concluso la campagna rafforzamento post scudetto. Il danese classe 2000 arriva dall’Eintracht Francoforte per circa 25 milioni di euro (bonus compresi, ndr) e si candida per essere una delle sorprese della prossima Serie A.

Lindstrom al Napoli, la presentazione del talent scout Luigi Iacomino

La redazione di SpazioNapoli, per saperne di più sul nuovo acquisto degli azzurri, ha contattato l’intermediario e chief scout Luigi Iacomino, che ci ha parlato dell’eclettico calciatore danese.

Salve Iacomino. Ci può parlare di Lindstrom? Che calciatore ha acquistato il Napoli?

“Jesper Lindstrom ha qualità con entrambi i piedi, ha realizzato vari gol in tutte le maniere. Ha delicatezza, dosaggio, precisione nella trasmissione del pallone e conclusione a rete. Abile su tutti gli aspetti: ha realizzato gol con dolce tocco sotto e con tiri angolati molto precisi. Eccelle nell’uno contro uno, anche perché è un treno. Fisicamente si fa notare. Jesper è un atleta normolineo di 1,82cm, iperdotato aerobicamente ed anatomicamente, con appoggio del piede armonioso, accelerazione e resistenza rilevanti. Tatticamente non è solo un 10, come definito dai più, lui ama comunque sfruttare l’ampiezza e poi predilige accentrarsi per fornire assist e andare alla finalizzazione personale”.

In campo in quale posizione credi possa giocare in questo Napoli?

“Acquisto sicuramente importante. Io credo che con Garcia potremo spesso vedere giocare il Napoli in fase di possesso con una sorta 4-2-3-1: Lindstrom è ideale in questa soluzione tattica perché potrebbe giocare ovunque dietro Osimhen. Inoltre parliamo di un calciatore dotato di grande spirito di sacrificio è che ritrovi davvero a tutto campo. Acquisto a sorpresa ma non troppo visto che più volte è stato visto all’opera Lindstrom con l’Eintracht. Altra mirata operazione di Aurelio De Laurentiis è dei suoi collaboratori”.

Insomma, l’impressione è che il Napoli abbia per l’ennesima volta centrato l’acquisto giusto. Ora starà a Rudi Garcia inserirlo al meglio nei meccanismi della squadra e metterlo in condizione di essere l’arma in più degli azzurri.