A sorpresa può lasciare il Napoli, idea di cessione last minute

Il calciomercato sta per volgere al termine e il Napoli deve sciogliere ancora il nodo sul futuro di Zerbin. La volontà del giocatore è chiara.

Il campionato è ormai iniziato. Il Napoli ha iniziato bene la nuova stagione. I ragazzi di Rudi Garcìa si sono imposti contro Frosinone e Sassuolo conquistato due vittorie che li portano in vetta alla classifica con Milan, Inter e Hellas Verona. Il primo vero test per i campioni d’Italia arriverà, però, sabato sera. Il Napoli affronterà allo Stadio Maradona la Lazio di Maurizio Sarri.

I biancocelesti, arrivati alle spalle del Napoli nella scorsa stagione, non hanno iniziato alla grande la stagione. La Lazio ha raccolto due sconfitte nelle prime due partite. Ciro Immobile e compagni sono, dunque, chiamati a rialzarsi per non perdere subito il treno delle big del campionato. Per il Napoli, quindi, non si prospetta un impegno facile, ma gli azzurri devono dimostrare che il cambio in panchina e l’addio di Kim Minjae non hanno minato le sicurezze di una rosa che nella passata stagione ha dominato in lungo e in largo la Serie A.

Quando il Napoli scenderà in campo contro la Lazio, ci sarà una buona notizia per Rudi Garcìa. Il calciomercato sarà finalmente concluso e il tecnico francese potrà concentrarsi solamente sulle questioni di campo. Nella giornata di oggi dovrebbe arrivare l’ufficialità di Lindstrom. Il Napoli, però sta chiudendo anche alcune trattative in uscita. Hirving Lozano domani volerà in Olanda per svolgere le visite mediche con il Psv. Restano da sciogliere alcuni dubbi riguardo il futuro di Gianluca Gaetano e Alessio Zerbin.

Futuro Zerbin, la volontà dell’esterno è chiara

Gianluca Gaetano, dopo essere stato vicino all’addio, sembra destinato a restare a Napoli. IL mancato arrivo di Gabri Veiga ha congelato la cessione in prestito al Frosinone. Oltre a Gaetano, i ciociari hanno messo gli occhi anche su Zerbin.

Nelle ultime settimane la pista Frosinone si è un po’ raffreddata per l’esterno azzurro. La permanenza a Napoli sembra ormai certa, ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha analizzato nel dettaglio la situazione e ha rivelato nuovi aspetti.

Secondo il quotidiano, negli ultimi giorni di mercato è possibile che il futuro di Zerbin arrivi ad una svolta. Dal canto suo, l’esterno azzurro accetterà qualsiasi decisione prenderà il Napoli, ma non disdegna l’idea di restare all’ombra del Vesuvio. Zerbin, ormai, si sente a casa a Napoli e crescere alle spalle di talenti come Kvaratskheslia e Raspadori la reputa un’ottima occasione.