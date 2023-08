Ribaltone in casa Napoli, cambia il futuro del talento azzurro

Il suo futuro sembrava ormai già scritto, ma nelle ultime ore c’è stato un improvviso ribaltone in casa Napoli: le ultime sul futuro.

Il Napoli ha ripreso la sua marcia da dove aveva lasciato lo scorso 4 giugno, quando nella festa di Piazza Plebiscito e non solo, gli azzurri si erano imposti per 3-0 contro la Sampdoria. Il Napoli, in queste prime due partite della nuova stagione ha fatto vedere sprazzi di azzurro molto intenso e con un’idea di gioco chiara. Garcìa non è andato a snaturare il gioco degli azzurri, d’altronde sarebbe stato folle cambiare radicalmente veste ad una squadra che fino a pochi mesi fa ha dominato in lungo e in largo in Serie A.

Se contro il Frosinone il Napoli aveva faticato nei primi minuti andando anche sotto nel punteggio con il rigore realizzato da Harroui, ieri sera l’approccio dei campioni d’Italia è stato di gran lunga più positivo. Dopo soli 58 secondi, Raspadori ha colpito il primo legno della sua serata. Al quarto d’ora del primo tempo, poi, Victor Osimhen ha siglato la rete dell’1-0 realizzando il rigore conquistato da Matteo Politano.

Nel secondo tempo, l’espulsione di Maxime Lopez ha sicuramente aiutato la causa azzurra. Poco dopo è arrivato il secondo rigore di serata, ma Raspadori l’ha calciato sulla traversa. Pochi minuti più tardi, è tornato ad illuminare il prato del Maradona anche Khvicha Kvaratskhelia. L’esterno georgiano, con un assist spettacolare ha imbucato capitan Di Lorenzo che davanti a consigli non ha potuto che mettere in rete il 2-0.

Il Napoli, dunque, è a punteggio pieno, ma nonostante una rosa competitiva, alcuni cambiamenti potrebbero esserci sul mercato.

Cambia il futuro: “Affare congelato”

In queste prime due giornate di campionato, Garcìa non ha convocato Diego Demme, sempre più fuori rosa, e Gianluca Gaetano. Il numero 70 del Napoli è ancora alle prese con l’infortunio al piede patito nell’ultima giornata dello scorso campionato.

Fino a poche ore fa sembrava che il futuro di Gaetano fosse già scritto. Il centrocampista azzurro si preparava a vestire la maglia del Frosinone in prestito per la prossima stagione. Secondo quanto riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, però, potrebbe esserci un cambio di programma.

Dopo che la trattativa per Gabri Veiga è collassata, il Napoli era deciso a puntare su un nuovo centrocampista. Per questo motivo era stato definito il prestito al Frosinone di Gaetano. Successivamente sono nati dei dubbi riguardo l’arrivo di un nuovo centrocampista e per questo motivo la cessione di Gaetano è stato congelata.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, se entro venerdì non dovessero esserci nuovi arrivi a centrocampo, allora Gaetano è l’indiziato numero uno a restare all’ombra del Vesuvio.