Lindstrom in arrivo: il futuro di Lozano è a un bivio

Il Napoli sta per chiudere l’affare che porta a Jesper Lindstrom e arrivano anche novità sul futuro di Lozano.

Il calciomercato è agli sgoccioli. Tra pochi giorni si chiuderà la sessione estiva e il Napoli fino a questo momento ha portato all’ombra del Vesuvio, Natan e Cajuste. Il grande colpo sarebbe dovuto arrivare nei giorni scorsi, ma l’offerta faraonica dell’Al Ahli ha fatto cambiare idea a Gabri Veiga che a scelto l’Arabia Saudita.

Il Napoli, però, non si è fatto cogliere impreparato. Secondo quanto arriva dalla Germania e confermato anche da Gianluca Di Marzio, gli azzurri stanno chiudendo per Lindstrom. L’esterno danese dell’Eintracht Francoforte è atteso a breve in Italia per poi andare a Villa Stuart per svolgere le visite mediche.

Lindstrom arriva in prestito oneroso con diritto di riscatto. Un affare da circa 20 milioni di euro bonus compresi. L’arrivo del danese toglie ulteriore spazio a Hirving Lozano che sembra destinato al Psv.

Arriva Lindstrom, le ultime sul futuro di Lozano

Il contratto del messicano scade nel 2024 e il rinnovo è praticamente impossibile. Negli ultimi giorni si è fatto avanti il Psv per un nostalgico ritorno in Olanda, ma c’è ancora distanza tra i club.

A pochi giorni dalla fine del mercato sembra molto difficile che Napoli e Psv trovino un accordo. Lozano, dunque, potrebbe rimanere ancora a Napoli.

A questo punto le possibilità per il messicano sono due: andare via a gennaio oppure direttamente il prossimo giugno a parametro zero.

Il futuro di Lozano è ancora tutto da scrivere, mentre quello di Lindstrom sembra a tinte azzurre. L’affare che porta il danese ha Napoli, infatti, è slegato dalla cessione del Chucky.