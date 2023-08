“Faccia a faccia tra Osimhen e Garcia”: cosa è successo dopo Napoli-Sassuolo

Nonostante la vittoria sul Sassuolo, non è passato inosservato quanto accaduto al triplice fischio dell’arbitro tra Victor Osimhen e Rudi Garcìa.

Il Napoli ieri sera si è preso i 3 punti contro il Sassuolo. I ragazzi di Rudi Garcìa hanno disputato una buona gara contro gli emiliani e sono riusciti ad imporsi per 2-0. Nel primo tempo il rigore realizzato da Victor Osimhen ha sbloccato il risultato al 16′. Matteo Politano ha anticipato Maxime Lopez che ha colpito il piede dell’esterno azzurro nel tentativo di spazzare palla.

Autore di una grandissima prove è stato il solito Giovanni Di Lorenzo. Il capitano azzurro, oltre al gol del raddoppio su assist di Khvicha Kvaratskhelia, ha dato sempre un apporto in fase offensiva offrendo numerose sovrapposizioni a Politano. Sulla fascia destra i due si sono scambiati anche spesso di posizione mandando così in tilt la retroguardia neroverde.

Al termine del match Rudi Garcìa ha commentato la vittoria ai microfoni di Dazn. Come accaduto contro il Sassuolo, il tecnico francese ha criticato la sua squadra per un aspetto in particolare. Stiamo parlando, ovviamente, della scarsa precisione in fase offensiva. Ieri sera il Napoli ha tirato oltre 20 volte, ma solo 4 volte gli azzurri hanno centrato la porta difesa da Andrea Consigli.

Oltre al tecnico, questo aspetto non è piaciuto nemmeno a Victor Osimhen e questo è stato ben chiaro a tutti allo Stadio Maradona.

Confronto acceso tra Osimhen e Garcìa: il motivo

Nel corso degli ultimi minuti di gioco, il Napoli ha avuto diverse chance per arrotondare il risultato e rendere ancora più larga la vittoria sul Sassuolo. Come detto, però, gli azzurri hanno fallito le occasioni che gli sono capitate sui piedi, scatenando la rabbia del suo bomber.

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino” a scatenare l’ira del numero 9 nigeriano sono state le occasioni sprecate nei minuti finali da Elmas, Raspadori e Simeone. Osimhen ha fatto vedere tutta la sua frustrazione già sul terreno di gioco andando a rimproverare a centrocampo i suoi compagni di squadra.

Un confronto c’è stato anche con Rudi Garcìa. Osimhen è andato dal suo allenatore per lamentarsi delle occasioni sprecate. Garcìa saggiamente ha lasciato sfogare la frustrazione del suo attaccante e in conferenza stampa ha riferito come Osimhen avesse ragione a pretendere di più. Tanti errori sotto porta potrebbero essere fatali più avanti nella stagione.

Non c’è, però, nessun caso Osimhen all’ombra del Vesuvio. Resta solo da elogiare la fame dell’attaccante nigeriano che nonostante il risultato acquisito continua a voler alzare l’asticella del gruppo.