Calciomercato Napoli, possibile svolta sul futuro di Zanoli: accadrà oggi

Dopo la polemica lanciata dal suo agente contro De Laurentiis, oggi potrebbe arrivare la svolta per il futuro di Alessandro Zanoli.

Ieri sera il Napoli ha conquistato altri tre punti. Dopo due giornata, gli azzurri sono a punteggio pieno al pari di Milan e Verona. Il trio di testa potrebbe essere raggiunto questa sera dall’Inter che affronterà il Cagliari fuori casa.

Nonostante il campionato sia già iniziato, il calciomercato è ancora aperto e dopo la delusione Gabri Veiga, in casa Napoli a tener banco è la situazione relativa a Alessandro Zanoli.

Il terzino del Napoli, dato per partente ad inizio ritiro, ha impressionato Rudi Garcìa che fortemente ha voluto la sua conferma. Secondo il tecnico francese, infatti, ci sarà bisogno anche del classe 2000 per far rifiatare Di Lorenzo. Non è dello stesso parere, però, Alessandro Moggi, agente di Zanoli.

Nei giorni scorsi, infatti, con una dichiarazione pubblica, l’agente ha criticato l’operato di De Laurentiis. Secondo Moggi, la scelta del Napoli non è la migliore per il futuro di Zanoli. Il terzino, infatti, ha voglia di giocare con continuità, ma alle spalle di capitan Di Lorenzo c’è poco spazio. Per questo motivo Zanoli vorrebbe andare via in prestito.

Futuro Zanoli, nel pomeriggio può arrivare la svolta

Sul terzino del Napoli è forte l’interesse del Genoa e dello Sporting Lisbona. I liguri vorrebbero prendere Zanoli in prestito, mentre i portoghesi hanno avanzato un’offerta per l’acquisto a titolo definitivo.

Le esternazioni dell’agente di Zanoli non sono affatto piaciute ad Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, nella giornata di oggi, potrebbe arrivare una svolta.

Genoa e Sporting Lisbona hanno alzato l’offerta e nel pomeriggio potrebbe esserci un incontro tra la dirigenza azzurra e l’entourage del giocatore per decidere il futuro. Nonostante manchino pochi giorni alla chiusura del mercato non è da escludere la possibilità di un addio da parte del terzino classe 2000.

In caso di cessione, il Napoli dovrebbe andare e coprire il ruolo di vice-Di Lorenzo. Marco Faraoni, sin da inizio mercato, è stato la scelta numero uno. Dopo l’ottima partenza dell’Hellas Verona, però, il capitano degli scaligeri non è convinto di lasciare la sua squadra. Il Napoli, dunque, dovrà trovare una nuova soluzione in caso di addio di Zanoli.