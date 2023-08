Lindstrom a un passo dal Napoli: data delle visite mediche e cifre del contratto

Il Napoli ad un passo dal chiudere Lindstrom. L’esterno danese andrà a sostituire il partente Lozano: spuntano anche le cifre dell’affare.

Ieri sera il Napoli ha disputato un’ottima partita contro il Sassuolo di Dionisi. La prestazione messa in campo dagli uomini di Garcìa ha permesso agli azzurri di imporsi per 2-0, anche se il margine poteva essere più ampio, e di raggiungere in vetta alla classifica il Milan. Dopo due giornate il Napoli è a punteggio pieno, ma le belle notizie in casa Napoli non arrivano solo dal terreno di gioco del Maradona.

Nella serata di ieri, poco prima del calcio d’inizio, il quotidiano tedesco Bild ha riportato un’importante notizia in merito all’affare Lindstrom. In Germania sono sicuri, l’esterno danese è atteso molto presto in Italia per svolgere le visite mediche a Villa Stuart.

Lindstrom-Napoli, le cifre dell’affare

Secondo quanto riporta l’edizione odierna de “Il Mattino“, l’affare che porterebbe Jesper Lindstrom a vestire la maglia azzurra è ormai chiuso.

Il quotidiano rende note anche le cifre dell’affare che porta il numero 29 dell’Eintracht Francoforte all’ombra del Vesuvio. Nelle casse dei tedeschi arriveranno circa 20 milioni di euro. Con il club, rivale negli ottavi della scorsa Champions League, restano da limare gli ultimi dettagli.

Accordo totale, invece, con il giocatore. Una volta firmato il contratto, Lindstrom guadagnerà 1,8 milioni all’anno. L’esterno danese è pronto a firmare fino al 2028.

Tra questa sera e domani Lindstrom sarà a Villa Stuart per svolgere le visite mediche.