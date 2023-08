ULTIM’ORA – Annuncio a sorpresa: “Presto il volo per l’Italia, firmerà con il Napoli”

Il mercato chiude tra pochissimi giorni e dopo la delusione per la beffa Gabri Veiga, il Napoli è pronto a piazzare un altro colpo in entrata.

In casa Napoli l’atmosfera non è delle migliori. Il club partenopeo, dopo aver trovato l’accordo con il Celta Vigo per Gabri Veiga non è riuscito a chiudere l’affare. Il centrocampista spagnolo ha preferito alla fine i milioni arabi e si è trasferito, a soli 21 anni, all’Al Ahli.

I tifosi azzurri non hanno digerito di buon grado questa beffa sul mercato a pochi giorni dalla conclusione. Gabri Veiga veniva visto come il grande colpo del mercato estivo azzurro; l’uomo che avrebbe stravolto in positivo la stagione del Napoli. Si pensava che Veiga potesse avere un impatto simile a Kvarthskhelia lo scorso anno.

Così non è stato, ma il Napoli non si è perso d’animo perchè secondo le ultime notizie, dalla Germania è pronto un nuovo colpo per gli azzurri.

Lindstrom-Napoli, affare fatto: quando arriva in Italia

Secondo quanto riporta la Bild, noto quotidiano tedesco, pare che il Napoli abbia trovato l’accordo per Jesper Lindstrom, esterno danese dall’Eintracht Francoforte.

Lindstrom, che si era messo in mostra negli ottavi di finale di Champions dello scorso anno, andrà a sostituire il partente Lozano. Per il Chucky avanza sempre più l’ipotesi nostalgica del ritorno al Psv.

Sempre secondo la Bild, Lindstrom è già in viaggio per l’Italia. Il danese arriverà questa sera per firmare un contratto pluriennale con il club partenopeo.